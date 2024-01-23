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Главное Общество

Дорожная полиция призывает не ездить в непогоду на автомобилях без ABS

Дорожная полиция призывает не ездить в непогоду на автомобилях без ABS

Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) призвало владельцев старых автомобилей по возможности воздержаться от их эксплуатации в сохраняющихся на территории страны неблагоприятных погодных условиях.

Как сообщили в ГУГДП, во избежание транспортных происшествий также не рекомендуется использовать шины, остаточная глубина рисунка протектора которых не соответствует установленным нормам.

«В снежную и морозную погоду поддерживайте давление в шинах ниже нормы, избегайте езды на старых автомобилях с большим сроком эксплуатации и без антиблокировочной системы тормозов (ABS). Убедитесь в исправности дворников, омывателя, фар, обеспечьте заправку незамерзающими жидкостями системы охлаждения двигателя и омывателя. Также призываем автомобилистов иметь в наличии в транспортном средстве цепи и буксировочные тросы», – отметили в управлении.

В ГУГДП напомнили водителям о необходимости соблюдения правил дорожного движения: «Выбирайте скорость в соответствии с дорожными и погодными условиями, соблюдайте дистанцию, не обгоняйте автомобили без надобности, избегайте внезапных маневров и резких торможений, соблюдайте меры предосторожности».

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