В Армении снова разрешили радио Sputnik Армения

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Комиссия по телевидению и радио Армении приняла решение возобновить деятельность компании «Тоспа», ретранслирующей радио Sputnik Армения.

Радио Sputnik Армения выйдет в эфир 25 января.

«Мы считали, что минимальные требования для возобновления вещания выполнены… Есть сожаление с российской стороны, есть осуждение со стороны «Тоспы», – сказал глава комиссии Тигран Акопян.

Он высоко оценили визит российской делегации и проведенные обсуждения. Вместе с тем, Акопян заявил, что если не будут соблюдены необходимые требования, то лицензия будет отозвана, а «Тоспа» лишится возможности вещания в Армении.