В Гяндже старшеклассника убили перед школой, подозреваемый задержан (обновлено)

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Задержан подозреваемый в нанесении смертельных ножевых ранений подростку в Гяндже.

Как сообщил старший инспектор гянджинской региональной группы пресс-службы МВД, капитан полиции Эшгин Гасымов, по итогам оперативно-розыскных мероприятий задержан Ф.Шабанов (2007 г.р.), подозреваемый в убийстве 11-классника Р.Мамедова.

По его словам, сразу после инцидента на место происшествия прибыли сотрудники Главного управления полиции Гянджи и городской прокуратуры, расследование продолжается.

Отметим, по факту в прокуратуре города Гянджи возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

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10:13 Утром 23 января в городе Гянджа около школы неизвестный напал с ножом на ученика 11 класса полной средней школы № 8 имени М.П.Вагифа Рауля Рагимова.

Об этом сообщает Гянджа-Дашкесанское региональное Управление образования.

Сообщается, что ученик был тут же доставлен в больницу, но спасти его не удалось.

«В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование инцидента», – говорится в сообщении.