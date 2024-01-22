Чей заказ выполняет руководство ПАСЕ |
У Огтая Ширалиева диагностирован рак |
МИД Казахстана: Тина Канделаки не приедет в Казахстан, а если и приедет, то не въедет |
Азербайджанец – грузчик с рынка стал народным героем в Новосибирске (фото) |
Украинский налет парализовал работу российского газового гиганта |
Иранский солдат расстрелял пятерых сослуживцев |
Французский юрист: Резолюция Сената отражает тотальное незнание ситуации в Азербайджане |
Нетаньяху отверг условия ХАМАС по израильским заложникам |
Боевики ХАМАС выдвинули условия для освобождения израильских заложников |
Главное Экономика

Азербайджан расплатился с долгами за спутник Azerspace-1

Азербайджан расплатился с долгами за спутник Azerspace-1

Азербайджан в прошлом году полностью погасил кредитные обязательства по своему первому спутнику Azerspace-1.

Об этом Report сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана.

Кредитные обязательства в размере 116,6 млн долларов США на производство спутника и 89,6 млн долларов США на его запуск (всего 206,2 млн долларов США) погашены.

Доход Азербайджана от оказанных телекоммуникационных и оптических спутниковых услуг по сегодняшний день составил более 550 млн манатов. Космическое агентство («Азеркосмос») посредством телекоммуникационных спутников и космических решений предоставляет услуги более чем 200 клиентам из 50 стран Европы, Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии.

Теги:
Из этой рубрики
Азербайджан расплатился с долгами за спутник Azerspace-1
Экономика

Азербайджан расплатился с долгами за спутник Azerspace-1

2024/01/22, 15:45
Goldman Sachs о положительных сюрпризах 2023 года: На рынке жилья ожидается снижение инфляции
Экономика

Goldman Sachs о положительных сюрпризах 2023 года: На рынке жилья ожидается снижение инфляции

2024/01/22, 15:17
Сколько автомобилей из Грузии было ввезено в Азербайджан в прошлом году?
Экономика

Сколько автомобилей из Грузии было ввезено в Азербайджан в прошлом году?

2024/01/22, 13:17
Азербайджан поставил России еще одну партию яиц
Экономика

Азербайджан поставил России еще одну партию яиц

2024/01/22, 13:12
СМИ: Запад давит на турецкий бизнес из-за России
Экономика

СМИ: Запад давит на турецкий бизнес из-за России

2024/01/22, 10:18
Украинский налет парализовал работу российского газового гиганта
Экономика

Украинский налет парализовал работу российского газового гиганта

2024/01/22, 00:03
Али Асадов встретился с вице-президентом BP
Экономика

Али Асадов встретился с вице-президентом BP

2024/01/20, 16:44
Азербайджан обсудил с ВБ Генплан развития города Баку (фото)
Экономика

Азербайджан обсудил с ВБ Генплан развития города Баку (фото)

2024/01/20, 11:18
Азербайджанская нефть подорожала
Экономика

Азербайджанская нефть подорожала

2024/01/20, 09:23