Goldman Sachs о положительных сюрпризах 2023 года: На рынке жилья ожидается снижение инфляции

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«Мировая экономика в 2023 году превзошла наши оптимистические ожидания», – говорится в отчете американского инвестиционного банка Goldman Sachs «Макроанализ 2024 – самое сложное осталось позади». По данным аналитиков, базовая инфляция в мире в постковидный период продолжает снижаться и достигнет в 2024 году 2-2,5% годовых. Рост мировой экономики будет стимулирован сильными и реальными доходами домохозяйств, ослаблением кредитно-денежной политики, восстановлением производственной активности и готовностью Центробанков развитых стран уменьшить финансовое страхование экономики в случае замедленного роста в производстве. Снижение ставок, вероятнее всего, в 2024 году произведено не будет.

К примеру, в Японии, если инфляция сохранится на текущем уровне и не превысит 2% далее, то Центробанк начнет отказываться от контроля за кривой доходности во втором полугодии – традиционном времени для регулирования ставок. В краткосрочном периоде экономика Китая будет на подъеме, однако в долгосрочной перспективе дело идет к многолетнему замедлению темпов роста.

В целом, по мнению аналитиков Goldman Sachs, предложение превысит спрос, что найдет отражение на рынке ценных бумаг и сырьевых рынках, когда объем предлагаемых акций и сырьевых товаров превысит объемы инвестиций.

В сегменте облигаций переход к более высоким процентным ставкам на рынках ценных бумаг был непростым, однако инвесторы теперь сталкиваются с перспективой гораздо более высокой доходности. Поэтому сегодня актуальным остается вопрос о том, вернется ли рынок к ставкам, которые наблюдались на нем до пандемийного «великого финансового кризиса»? На него эксперты банка отвечают положительно применительно к США, но с некоторой опаской подходят к финансовым рынкам Европы, где стрессы могут возобновиться. И поскольку США останутся основной движущей силой в мире в плане экономического роста, то доллар сохранит свои доминирующие позиции.

В отчете Goldman Sachs отмечается, что в этом году не ожидаются какие-либо сюрпризы по росту ВВП примерно в 90% стран, по которым был проведен анализ. Как результат, в 2024 году можно будет наблюдать дальнейшую стабилизацию на рынке труда. Уровень безработицы в мире продолжил снижение и теперь находится на полпроцентных пункта ниже допандемийного уровня. Причем такое улучшение заметно даже в некоторых ключевых экономиках, в которых наблюдался очень низкий рост реального ВВП. К таковым была в целом отнесена экономика Еврозоны.

Все сказанное в отчете отнесено к положительным сюрпризам 2023 года, которые имели место быть, несмотря на ряд негативных моментов, которые неизбежно должны были отразиться на мировой экономике. Первый негатив упирается в то, что как краткосрочные, так и долгосрочные процентные ставки Центробанков сохранялись значительно дольше, чем ранее планировал сам рынок и отчасти причина как раз была в том, что положительные динамики на рынках тоже сохранялись дольше ожидаемого. То есть Центробанки осторожничали и не спешили менять ситуацию при положительной динамике. Второй негатив – это хоть и краткий, но все равно наблюдался период нестабильности банковского сектора США и Европы, который пришелся на весну 2023 года. И, наконец, третий отрицательно воздействующий на рынок фактор заключался в войне между Израилем и Хамасом, что в свою очередь сыграл роль некоего отрезвляющего элемента. Однако даже такой негатив не оказал серьезного влияния на мировые цены на нефть, состояние финансовых рынков или состояние реальной экономики за пределами Ближнего Востока.

И вот с этого места отчета, мы позволим себе начать оспаривать дальнейшие выводы Goldman Sachs, которые связаны с дефляцией, наблюдаемой сегодня в развитых экономиках, и сохранится и далее. При этом авторы отчета исходят опять же из улучшающихся показателей рынка труда, где достигнут баланс между спросом и предложением. Вторым элементом для анализа взят рынок жилья, где ожидается снижение инфляции.

Иначе говоря, рост цен на рынке жилья станет замедляться. А вот третий фактор, затрагивающий прогнозы на товарных рынках, вызывает некоторые споры, поскольку здесь не учтена текущая ситуация в сфере транспортировки грузов в мире. Отчет-то по 2023 году составлялся на базе данных, собранных гораздо раньше того момента, когда из-за атак йеменских хуситов на торговые суда в Красном море транспортировка контейнеров по этому маршруту была практически заморожена и суда поплыли в обход Мыса Доброй Надежды на юге африканского континента.

Более того, власти Египта сообщили, что сам Суэцкий канал обмелел почти на 40% и получается, что, если бы не форс-мажор с хуситами, то на грузоперевозки и без того воздействовал бы техногенный фактор. Все это уже привело к острой нехватке контейнеров, которые для обеспечения бесперебойности грузопотока, должны вовремя возвращаться в азиатские страны, откуда берет начало грузопоток. И, наконец, согласно заявлению представителя Комиссии Индийского океана Раджа Мохабира, которое было сделано сегодня, из-за изменения маршрутов судов и увеличения нагрузки на африканские порты, пока отсутствует угроза блокирования портов, однако ситуация, скорее всего, ухудшится. И нет сомнений в том, что при таком раскладе наблюдаемая сегодня дефляция в Европе из-за задержки поставок перейдет в инфляцию.

Впрочем, кто знает, какие еще сюрпризы преподнесет 2024 год? Ведь в случае с отчетом Goldman Sachs мы имеем дело лишь с прогнозами.

Рауф Насиров