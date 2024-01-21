При ударе по донецкому рынку погибли 25 человек

327 Просмотров

Число погибших при обстреле рынка в Донецке со стороны Вооруженных сил Украины достигло 25, как минимум 20 человек ранены.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава сепаратистской «Донецкой Народной Республики» Денис Пушилин.

«На данный момент подтвердилась информация о 25 погибших. По меньшей мере еще 20 человек пострадали, из них двое детей находятся в состоянии средней тяжести. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В их числе есть и тяжелораненые, у многих проникающие ранения в области жизненно важных органов, травматическая ампутация конечностей», – говорится в сообщении.