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Джонсон выступил в поддержку Трампа

Джонсон выступил в поддержку Трампа

Бывший премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон поддержал Дональда Трампа как следующего президента Соединенных Штатов, утверждая, что противоречивый бывший лидер может быть «именно тем, что нужно миру» прямо сейчас — если Трамп поддержит Украину в ее войне против России, пишет Politico.

«Мы все должны повзрослеть и привыкнуть к этой перспективе. Если он поступит правильно и поддержит украинцев – а я верю, что он это сделает – президентство Трампа может стать большой победой для мира», – написал бывший британский лидер в пятницу в своей еженедельной колонке в Daily Mail.

В Киеве и других западных столицах опасаются, что скептически настроенный по отношению к НАТО Трамп, неоднократно на все лады расхваливавший российского президента Владимира Путина, прекратит военную помощь США для Украины.

Однако Джонсон не согласен с этим.

«Миру нужен лидер, чья готовность применить силу и абсолютная непредсказуемость является главным сдерживающим фактором для врагов Запада, который является ярым сторонником свободных рынков и капитализма и заинтересован в надлежащем соглашении о свободной торговле с Великобританией. Трамп – ваш человек», – считает Джонсон.

В своей колонке Джонсон напомнил, что Трамп был первым президентом США, вступившимся за Украину, предоставив ей в 2018 году противотанковое оружие Javelin, ставшее решающим в битве за Киев.

Джонсон, вынужденный покинуть пост премьер-министра Великобритании летом 2022 года, остается верным союзником президента Украины Владимира Зеленского, и неоднократно посещал украинскую столицу.

В прошлом году Джонсон начал проводить встречи с лидерами американских консерваторов, лоббируя поддержку Украины. Он пытается сдержать растущее недовольство среди республиканцев из-за финансовой поддержки Украины со стороны Америки.

«Итак, что бы они сейчас ни говорили о президенте Трампа, я не могу поверить, что он захочет войти в историю как президент, покинувший страну, для свободы которой он уже много сделал», — написал Джонсон.

«Следовательно всем моим высокопоставленным друзьям, выступающим против Трампа, я говорю: успокойтесь, люди. Чем больше вы будете волноваться, тем решительнее будут его сторонники — и победа Трампа станет не возможностью, а свершившимся фактом», — добавил он.

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