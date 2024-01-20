Новый сопредседатель целевой группы Гарварда по антисемитизму обвинен в антисемитизме

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Профессор Гарвардского университета Дерек Пенслар, сопредседатель новой целевой группы по антисемитизму, подписал в августе 2023 года письмо, в котором осуждался Израиль как «режим апартеида». Об этом сообщает новостное агентство BNN.

Открытое обращение под названием «Слон в комнате», которое подписали почти 2900 человек, выражает протест против предлагаемой судебной реформы правительства премьер-министра Биньямина Нетаньяху и утверждает, что эта реформа прямо связана с «незаконной оккупацией Израилем миллионов палестинцев».

«Американские евреи уже давно находятся в авангарде борьбы за социальную справедливость, от расового равенства до права на аборт, но уделяют недостаточно внимания «слону в комнате»: давней израильской оккупации, которая, мы повторяем, привела к режиму апартеида», — говорится в тексте послания.

Известно, что профессор истории и руководитель Центра Еврейских исследований в Гарвардском университете Дерек Пенслар несколько лет назад приложил свою подпись к Иерусалимской декларации, международному документу, который заявляет, что критика Израиля не всегда является проявлением антисемитизма.