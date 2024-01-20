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«Карабах» улучшил положение в мировом рейтинге

«Карабах» улучшил положение в мировом рейтинге

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала мировой клубный рейтинг на январь.

В список из 702-х клубов от Азербайджана включены три – агдамский «Карабах», бакинские «Нефтчи» и «Сабах». Согласно новому рейтингу, «скакуны» поднялись с 84-й на 73-ю строчку, имея в активе 145,5 очков. На позицию впереди расположился французский «Ланс» (146), а позади идут украинский «Шахтер» и аргентинский «Сан-Лоренцо» (по 144,5), уточняет «Азериспорт».

«Сабах» с 391-го места опустился на 436-е (55,5 очков). Эту строчку «совы» разделяют с еще 13-ю командами, в числе которых есть также румынский «Петролул», турецкий «Касымпаша» и бельгийский «Вестерло».

«Нефтчи» опустился с 378-го места на 469-е (53,75 очков), которое делит с иракским «Аль-Завраа». Строчку впереди делят сразу 14 клубов, среди которых есть немецкий «Кельн», хорватский «Локомотив» и российский «Краснодар» (по 54).

Лучшим клубом месяца является английский «Манчестер Сити» (359), а далее расположились испанский «Реал Мадрид» (332) и итальянский «Интер» (289).

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