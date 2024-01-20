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Азербайджан обсудил с ВБ Генплан развития города Баку (фото)

Азербайджан обсудил с ВБ Генплан развития города Баку (фото)

Азербайджан и Всемирный банк обсудили Генеральный план развития города Баку до 2040 года.

Об этом говорится в информации Государственного комитета по градостроительству и архитектуре.

На встрече с региональным директором по устойчивому развитию региона Европы и Центральной Азии Всемирного банка Самехом Вахба председатель комитета Анар Гулиев рассказал о концепции и приоритетах документа по устойчивому развитию столицы до 2040 года.

С.Вахба отметил укрепляющуюся международную роль Азербайджана в области городского планирования и реализации целей устойчивого развития и выразил уверенность, что реконструкция городов и сел, совместные проекты со Всемирным банком будут способствовать реализации «Новой городской повестки».

Стороны обсудили возможности реализации в Азербайджане совместных проектов в области устойчивого развития городов, возобновляемых источников энергии, изменения климата, озеленения и цифровизации.

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