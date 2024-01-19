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Еще 70 инвалидам Первой Карабахской войны выданы автомобили

Еще 70 инвалидам Первой Карабахской войны выданы автомобили

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана передало еще 70 автомобилей инвалидам Первой Карабахской войны и лицам с инвалидностью в связи с военной службой.

Документы на автомобили вручил заместитель министра труда и социальной защиты населения Идаят Абдуллаев, сообщает Report.

На мероприятии говорилось о непрерывной реализации важных социальных программ, связанных с лицами из уязвимых групп населения.

Было отмечено, что с учетом переданных сегодня 70 автомобилей, в послевоенный период инвалидам Первой Карабахской войны и лицам с инвалидностью в связи с военной службой предоставлено около 500 автомобилей, а в целом за прошедший период лицам из льготной категории передано более 7 600 автомобилей.

В 2023 году семьям шехидов и инвалидам войны было передано 1 500 квартир и частных домов, в послевоенный период – 6 000, за прошедший период – 14 800 квартир и частных домов.

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