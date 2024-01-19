«Соросята» с армянским акцентом, или Форпост — это диагноз

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Любопытные процессы происходят в российской-армянских отношениях. Пока Сергей Лавров, глава МИД РФ, продолжает «размазывать» прозападные проекты Никола Пашиняна, и прежде всего наблюдательную миссию Евросоюза, которая, по его словам, пыталась «разнюхать», чем в регионе занимается Россия, официальный Ереван анонсирует продолжение военного сотрудничества с Россией, хотя и пытается продолжать намеки на «диверсификацию».

Во всяком случае, такое заявление сделал секретарь правящей парламентской фракции «Гражданский договор» (ГД) Артур Ованнисян.«Мы продолжаем работать в военном отношении с нашими российскими партнерами. В плане безопасности мы идем на баланс и работаем со всеми нашими партнерами исходя из интересов Армении», – цитируют его АрмСМИ.

Конечно, Артур Ованнисян — не министр обороны и не глава МИД, но депутаты от ГД прямо-таки соревнуются в озвучивании пророссийских заявлений. Более того, по слухам, циркулирующим в ереванских ТГ-помойках, Никол Пашинян, который в последние месяцы только и делал, что бурно обижался на Россию и устраивал скандальные демарши, теперь формирует в своей команде «пророссийский блок» — в противовес прозападному во главе с Арменом Григоряном. Возглавит пророссийский блок, по всей видимости, Сурен Папикян.

«Соросенок» во главе пророссийского блока, конечно, сюр, но Сурен Папикян, во-первых, «соросенок с армянским акцентом», а Армения, напомним, форпост России. А во-вторых, министр обороны, и именно это ведомство находится в самой сильной зависимости от России. Более того, именно среди армянских военных пророссийские настроения особенно сильны. Тут и личные связи, и куда более трезвые представления о степени зависимости Еревана от Москвы, и большая информированность, какую помощь от России в действительности получала и получает Армения. Проще говоря, Ереван продолжает идти на сближение с Москвой, и вполне возможно, что не за горами те шаги, на которые намекает Лавров, в том числе и вывод из Армении «европейской наблюдательной миссии». И если Пашинян уже ступил на «российскую тропу», ему придется идти по ней до конца. Впрочем, если учесть, что Никол Воваевич уже отправлял армянских саперов в состав российской военной миссии в Сирию, а военные самолеты — на помощь России в агрессии против Украины, ему не привыкать.

«Сдавать назад», по правде говоря, тоже. Так что «тактическое отступление» Еревана на российском треке будет продолжаться. Тем более что «запас хода» у Пашиняна невелик. Несмотря на весь спектакль с прозападными жестами, Армения не пересмотрела ни одного соглашения с РФ, которые совершенно справедливо заслуживают эпитет «кабальные».

И вот интересно: отслеживают ли эти тренды «друзья Армении» на Западе? И прежде всего во Франции, где в своих «обнимашках» с Арменией окончательно слетели с катушек?

В самом деле, как раз в то время, когда Никол Воваевич Пашинян отправляет Москве «примирительные месседжи», Сенат Франции принял очередную антиазербайджанскую резолюцию с призывом ввести санкции против нашей страны. Строго говоря, эта резолюция носит рекомендательный характер, и такого рода бумажки вполне могли показаться кому-то неплохим способом произвести неизгладимое впечатление на Армению и на французских этнических армян одновременно, срубить политические дивиденды на армянском поле, но при этом, как казалось многим в Париже, не потратить ни единого евро.

А теперь выясняется, что цена этих самых «обнимашек» растет по экспоненте. Милли Меджлис Азербайджана, в полном соответствии с «зеркальным принципом», принял ответное заявление, где обозначил возможные меры реагирования, призвав правительство ввести санкции против Франции, заморозить всякие активы французских официальных лиц в Азербайджане, прекратить все экономические связи с Францией, вывести из Азербайджана все французские компании, включая Total, не допустить участия французских компаний в любых проектах, осуществляемых по заказу Азербайджана.

Да, как бы азербайджанские проекты не имеют для той же Total судьбоносного значения, но и позиции в Армении не сказать чтобы были жизненно важным вопросом для Франции. Да тут еще надо думать, откуда возить уран из Казахстана, после того, как Париж потерял позиции в Нигере, и что делать с имиджевыми потерями, когда в Азербайджане с олимпийским спокойствием игнорируют все истеричные окрики из Парижа и еще отвечают на таком болезненном направлении, как антиколониальное движение.

И если на выходе выясняется, что и в Армении дивидендов не будет, что страна остается «форпостом России» и все прозападные жесты были не более чем показательным шоу, за которым не стояло никаких кардинальных решений… такой сюжет вполне подошел бы для комедии, которые очень хорошо умеют снимать французские кинематографисты, но вот в политике от него не смешно. Особенно французам.

Нурани, обозреватель