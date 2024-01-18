Грузия выступает за развитие «Среднего коридора»

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Грузия привержена развитию «Среднего коридора».

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на панельной дискуссии в рамках Давосского экономического форума.

«Грузия занимает важное геостратегическое положение, и мы привержены развитию «Среднего коридора», который становится все более интересным, привлекательным альтернативным маршрутом. Два года назад мы подписали очень важную дорожную карту с нашими азербайджанскими и казахстанскими коллегами. У нас есть очень четкий план развития этого коридора», – приводит АПА слова Гарибашвили.

Глава правительства добавил, что для развития коридора нужно расширение портов, железнодорожная инфраструктура, аэропорты и прочее: «В этом году мы хотим начать строительство нового глубоководного порта Анаклия. Железная дорога также модернизируется. В этом году мы намерены удвоить железнодорожные перевозки».