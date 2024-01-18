Преемником Борреля может стать Кая Каллас

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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас может сменить Жозепа Борреля в качестве верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности. Об этом сообщила газета Politico.

Издание полагает, что председателем Еврокомиссии останется Урсула фон дер Ляйен, главой Европарламента – Роберта Метсола, премьер-министр Дании Метте Фредериксен может сменить Шарля Мишеля на посту руководителя Евросовета. По данным газеты, Каллас претендует на должность верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности.

Politico отмечает, что при таком сценарии все высшие должности в ЕС будут занимать женщины. Издание уточняет, что конкретные решения еще не приняты, среди кандидатов много политиков-мужчин. В пользу Каллас, по мнению газеты, в первую очередь говорит географическое расположение Эстонии и близость к России.