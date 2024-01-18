Пашиняна ждет перекресток с регулярными «ДТП»

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19 сентября 2023 года была проведена антитеррористическая операция по зачистке бандформирований, засевших в Карабахском экономическом регионе Азербайджана. Франция параллельно с Арменией в ответ на законные меры Азербайджана отправила запрос в Совет Безопасности ООН. Эти страны потребовали проведения экстренного совещания по ситуации в Карабахе, которое состоялось 21 сентября 2023 года. Далее в Европарламенте представители Франции подняли вопрос санкций, направленных против Азербайджана. Также Армения подала иск против Азербайджана в Международный Суд ООН, обвинив нас в дискриминации населения Карабаха.

Международный Суд ООН отклонил 7 из 10 исков Армении против Азербайджана. Европарламент в октябре ушедшего года принял «антиазербайджанскую резолюцию». В тексте документа проведенную Азербайджаном антитеррористическую операцию расценили как «действие, равносильное этнической чистке». Безумная риторика евродепутатов, несомненно, подогревалась французскими делегатами, особо отличилась председатель подкомитета Европарламента по вопросам обороны и безопасности – Натали Луазо.

В ноябре 2023 года на пресс-конференции Совета ЕС еврокомиссар Борель заявил, что «нарушение территориальной целостности Армении Азербайджаном будет иметь серьезные последствия». Официальный Баку отреагировал крайне негативно на столь необоснованное высказывание высокопоставленного представителя Европейского Союза. США, в свою очередь, посчитали нужным принять законопроект об отказе в военной помощи Азербайджану.

Дошло до того, что США стали шантажировать Турцию с отправками самолетов F-16 И F- 35, если та не прекратит поддерживать Азербайджан. Все это подкреплялось массовой истерией и в самой Армении. Армянский агитпроп внедрял в общественное сознание населения, что азербайджанская армия со дня на день вторгнется в южные регионы страны. Какие политические цели преследуют определенные политики на Западе, и в чем причины столь синхронных действий против Азербайджана?

В Трехстороннем соглашении от 2020 года «о прекращении огня» в пункте 9 говорится о разблокировке всех транспортных сообщений между западными районами Азербайджана и ее автономной частью – Нахчываном. В мае этого года Никол Пашинян в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета заявил, что формулировка «Зангезурский коридор», озвученная президентом Ильхамом Алиевым, – это «выдвижение территориальных претензий против Армении». Столь громкое заявление удивило даже председательствующего на заседании Владимира Путина. Далее Ильхам Алиев заявил, что коридор, который используется в данном контексте, несет исключительно экономический смысл и нужно иметь бурное воображение, чтобы делать заявления подобного рода.

Основной месседж заключался в том, что транспортные коммуникативные сообщения, проходящие по всей территории Армении, будут контролироваться самой Арменией. Данная формулировка противоречила договоренностям от 10 ноября 2020 года. В Трехстороннем заявлении было оговорено о контроле Пограничных войск Российской Федерации над транспортными узлами между западными районами Азербайджана и Армении. Пашинян преднамеренно подчеркнул, что разблокировка транспортных путей, проходящих по территории Армении, – это проект, который называется «Армянским перекрестком». Добавив, что данные маршруты будут находиться под юрисдикцией страны, по которой они проходят, то есть в данном случае имеется в виду Армения.

Пашинян, до того, как объявить о своих намерениях в Москве, в мае месяце, прибегнул к политическому шантажу, утверждая, что «военное присутствие России в Армении не гарантирует безопасность республики, а наоборот создает угрозы для ее безопасности». Конечно же, это заявление открыто демонстрировало, что Армения не будет соблюдать соглашения подписантом которой она является. Логика заявлений армянских политиков сводилась к тому, что пограничные войска России несут угрозу суверенитету Армении. Аргумент, конечно, весомый, но не в случае системы пограничной безопасности Армении. Для понимания: пограничное управление ФСБ России в Армении – это четыре пограничных пункта в Гюмри, Армавире, Арташате и Мегри, также отдельно контрольно-пропускной пункт в самом главном аэропорту «Звартноц» в Ереване.

Отсюда следует, что Пашиняна ни коей мере не заботит присутствие военных частей другой страны в республике. Цели и задачи, которые поставил Пашинян, вернее, продиктованные ему, несколько иные. Озвучив свою стратегическую цель на международном форуме в Тбилиси, премьер-министр Армении представил участникам конференции проект, именуемый как «Перекресток мира». Это тот самый проект, который Пашинян в Москве называл «армянским перекрестком».

Эти транспортные маршруты, по задумке правительства Армении, должны соединить Европу и Индию посредством черноморских стран и стран-транзитеров – Грузии, Армении и Ирана. Гипотетически можно допустить то, что проект задуман так, чтобы, составить конкуренцию транспортному коридору «Север-Юг», бенефициаром которого является Россия. Но, учитывая мультимодальность и объемы грузооборота этого коридора, составить конкуренцию этому транспортному коридору будет практически невозможно. Хотя Азербайджан и тут мог бы обеспечить вариативность автодорожных маршрутов через Нахчыван и Восточный Зангезур, так как рельеф Мегринских гор не позволяет передвижение объемных автомобильных грузопотоков. Без Азербайджана никакой значимости этого проекта нет. Как бы ее активно не пиарило правительство Армении и не проталкивали во все международные форумы.

Армения вынуждена смириться и с тем, что интеграционные процессы, которая она запустила более двадцати лет, также невозможны без Азербайджана. Армения является членом СНГ, ЕАЭС, Таможенного Союза. Вот поэтому в договоренностях от 2020 года говорилось о полной разблокировке всех транспортных путей сообщения. Учитывались интересы всех сторон, и, в частности Армении. Так как степень вовлечения этой республики в евразийские проекты чрезвычаен. Очевидно то, что политика Армении направлена против своих экономических интересов. Игнорируя собственные интересы, Армения пытается искусственным образом затормозить инфраструктурные проекты региона.

Официальный Баку на неадекватные действия Армении отреагировал оперативно. В Азербайджане дали понять, что больше не намерены ждать выполнения обязательств армянской стороной. Баку и Тегеран договорились о закладке автомобильной дороги в Нахчыванскую Автономную Республику по территории Ирана. Также Турция и Азербайджан запускают новую железнодорожную ветку Карс-Игдыр-Нахчыван. Эта линия будет частью продолжения «Срединного коридора» на Запад. Как видим, Азербайджан, диверсифицировав маршруты «Срединного коридора», устанавливает свои альтернативные пути.

Азербайджан и Турция, скоординировав свои действия, практически предотвратили региональное противостояние геополитических игроков на Южном Кавказе. Прокладка упомянутых сообщений позволят уменьшить всевозможные риски при возникновении проблем с маршрутами через Грузию. Развертывание нескольких транспортных артерий, в целом, позволяют Азербайджану выступать в роли безальтернативной страны-транзитера в регионе. Это, в свою очередь, исключает преобладание политического фактора над экономическим.

Именно исключительное место Азербайджана в двух глобальных проектах «Транскаспийский транспортный маршрут» и «Север Юг» делает его практически неуязвимым. Сложившиеся новые реалии на Южном Кавказе сильно беспокоят страны в лице Франции, которая стоит в авангарде предвзятой политики по отношению к Азербайджану.

Рассмотрим и то, что запуск Зангезурского коридора в перспективе позволяет укрепить отношения десятилетиями враждующих стран – Азербайджана и Армении. Разжечь очередной конфликт в регионе, где проходят важные транспортные сообщения мирового значения, будет не так уж просто. Неоднократно в заявлениях президента Азербайджана говорилось, что именно эти проекты принесут в регион долгосрочный мир. Но Армения вновь идет не по той дороге, выполняя политический заказ извне. Один из элементов данной политики – это попытка тормозить инфраструктурные проекты для того, чтобы в регионе не укреплялись политико-экономические связи между странами. Это, в свою очередь, способствует политическому давлению на Азербайджан. Запад в угоду своих интересов посредством международных организаций осуществляет предвзятую политику в отношении Азербайджана. Посредством таких организаций против Азербайджана выдвигаются ложные обвинения, которые были упомянуты выше – «о вторжении на чужую территорию», «осуществление этнических чисток», «религиозная нетерпимость» и т.д. Не раз из уст некоторых западных недополитиков выходили мнения по поводу применения санкций. Добавим и тот факт, что на основе этой пропаганды растут поставки вооружений в Армению. Становится ясно, что определенные западные страны в лице Франции осуществляют продавливание своих интересов. Как ни парадоксально, но факт, что проводимая политика Еревана идет вразрез с интересами Армении. Армения снова становится инструментом в руках политических авантюристов. Итогом бездумной политики, проводимой руководством этой страны и лично Пашиняном, стало то, что в новой транспортной архитектуре региона Армения полностью выпадает из мировых и региональных проектов. Взамен получая ровным счетом ничего.

«Армянский перекресток», позже переименованный как «Перекресток мира», в действительности был назван верно -«Армянский перекресток» – путь в никуда.

P.S. Пашиняну следовало бы знать, что перекрестки бывают разными, регулируемые и нерегулируемые, равнозначные и неравнозначные. Кстати, перекрестки – это одни из тех мест в дорожном движении, где больше всего происходят ДТП, поэтому его и надоумили на такое название, где он хочет осуществить проект неравнозначного перекрестка с регулярными ДТП.

Зия Рагимов, политолог