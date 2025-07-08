Устранить ядерную программу Ирана исключительно военными методами невозможно — для решения данной проблемы необходимы дипломатические усилия и переговоры.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси на пресс-конференции в Варшаве, передает телеканал TVP Info.

«Несмотря на значительный ущерб, нанесённый ядерной программе Ирана, необходимо устойчивое и долгосрочное решение. Оно не может быть достигнуто военным путём — полное уничтожение потенциала такой важной страны, обладающей развитой технологической и промышленной базой, попросту невозможно», — отметил Гросси.

Он подчеркнул, что любой реалистичный сценарий урегулирования должен предусматривать дипломатическое соглашение, в структуру которого обязательно должна входить система верификации. «Без прозрачного и надежного механизма контроля любое соглашение будет крайне уязвимым», — предупредил он.

По словам главы агентства, в настоящее время ведутся «определённые переговоры через посредников».

«Сейчас мы находимся на постконфликтной стадии, которую необходимо преодолеть. Я надеюсь, что скоро будет достигнут прогресс, и мы сможем содействовать заключению прочного соглашения», — подытожил Гросси.