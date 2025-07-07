Азербайджан не инициировал развитие двустороннего сотрудничества с Россией в сфере культуры.

Об этом сообщили в Министерстве культуры.

Было отмечено, что в последние дни в некоторых информационных ресурсах и социальных платформах распространяется поддельный документ о якобы выдвинутой Министерством культуры Азербайджана инициативе по продвижению сотрудничества с Россией в сфере культуры:

«Этот поддельный документ не имеет никакого отношения к Министерству культуры. Министерство не готовило и не распространяло такой документ».