Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Баку для участия в заседании исполнительного совета и Генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны (МОГО). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ключевой темой встречи станет выборы нового генерального секретаря МОГО — организации, объединяющей более 60 стран и координирующей гуманитарную помощь при ЧС. Планируются также двусторонние встречи Куренкова с коллегами из других государств.

Однако, по информации ряда Telegram-каналов, визит может иметь и неформальный характер. В частности, ВЧК-ОГПУ сообщает, что глава МЧС может передать азербайджанской стороне личное послание от президента Владимира Путина. В нём, как утверждается, может быть затронут вопрос об обмене арестованными гражданами.

По мнению авторов сообщений, Москва заинтересована в снижении напряжённости в отношениях с Баку. «Москве сейчас невыгодно терять стратегического партнёра в важном регионе», — говорится в публикациях.