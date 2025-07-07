Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева незамедлительно ответила на ее обращение в связи с задержаниями россиян в Баку.

«Я обратилась к своей коллеге Сабине Алиевой, уполномоченному по правам человека Азербайджана, с просьбой проверить, принять в рамках ее компетенций необходимые меры для восстановления справедливости и законности. Она мне ответила незамедлительно, что обращение мое принято и она примет все необходимые меры по проверке этих данных», — сказала Москалькова в интервью РИА Новости.