Иранские власти никогда не поддерживали попытки покушения на президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Этими инсинуациями пытается заниматься [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху, чтобы заставить поверить в это ваш [США] народ или вашего президента, однако это неправда», — сказал Пезешкиан в ответ на соответствующий вопрос.

По словам Пезешкиана, подобные утверждения являются попыткой израильского премьера «втянуть США в вечные войны, чтобы дестабилизировать и внести беспорядок в [Ближневосточный] регион».