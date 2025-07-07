7 июля продолжилось заседание открытого судебного процесса по рассмотрению уголовных дел в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях Армении против Азербайджана.

На прошедшем в Бакинском военном суде заседании суда под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья — Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты, передает Азертадж.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники и представители, прокуроры, защищающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил потерпевшим, впервые участвующим в заседании суда, состав судебной коллегии, прокуроров, защищающих государственное обвинение, переводчиков и других участников процесса. Он также разъяснил потерпевшим их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

В ходе заседания дали показания лица, которые во время оккупации азербайджанских территорий вооруженными силами Армении были взяты в плен и в заложники, лишились имущества и понесли иной ущерб.

Потерпевший Гюльоглан Амирханов в своих показаниях сообщил, что родился в селе Гарадаглы Ходжавендского района и был взят в заложники армянскими вооруженными силами 17 февраля 1992 года, во время оккупации села, после чего его увезли в Агкенд. Отвечая на вопрос государственного обвинителя Вусала Абдуллаева, Г.Амирханов рассказал, что в течение 65 дней, проведенных в заложниках, подвергался пыткам, его избивали, вырывали зубы, на него натравливали собаку.

«21 апреля меня освободили из заложников. Позже я узнал, что в плен попали и моя мать, и другие родственники», — добавил он.

Вспоминая массовое убийство жителей села Гарадаглы на территории, известной как «Бейлик багы», Гюльоглан Амирханов сообщил, что в период нахождения в заложниках его отвезли туда и требовали извлечь тела погибших. Однако из-за того, что жертвы были захоронены в общей могиле на большой глубине, это оказалось невозможным. Потерпевший рассказал, что выкопал тела трех азербайджанцев, убитых армянами неподалеку от этого места.

Потерпевший Эльшан Ширинов в своих показаниях сообщил, что 17 февраля 1992 года, как и другие жители села Гарадаглы, был взят в заложники. Женщин и пожилых мужчин посадили в один грузовик «КамАЗ», а более молодых — в другой и повезли в направлении Ханкенди. В ходе этих событий мать потерпевшего получила ранение.

«Я хотел поехать с матерью, но меня не пустили — избили ногами и пересадили в другую машину», — сообщил Э.Ширинов.

Пострадавший отметил, что при выезде из села двое из захваченных жителей были выведены из машины и забиты до смерти ударами дубинками по голове. Позже армяне остановили грузовики в районе «Бейлик багы» и расстреляли более 20 азербайджанцев.

Эльшан Ширинов сообщил, что в тюрьме в Ханкенди на 12 человек ежедневно выдавался один хлеб, пленные постоянно подвергались пыткам. Позже его перевели и удерживали в подвале одного из домов в Ходжавенде.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Тараны Мамедовой, потерпевший отметил, что следы пыток до сих пор сохранились на его коленях и других частях тела.

Потерпевший Али Исмаилов в своих показаниях сообщил, что родом из Западного Азербайджана. В 1988 году был вынужден покинуть родные места в результате политики этнической чистки, проводимой Арменией. Сначала он поселился в Шуше, а затем вместе с семьей — в Ходжалы. По его словам, в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, во время Ходжалинского геноцида, были убиты его близкие. Он похоронил их на кладбище Узундере в Агдаме, однако впоследствии эта территория также была оккупирована армянскими вооруженными силами. В период оккупации на месте захоронений была проложена дорога. Отвечая на вопрос начальника отдела защиты государственного обвинения генеральной прокуратуры Насира Байрамова, Али Исмаилов сообщил, что во время трагедии в Ходжалы погибли его брат — Надир Исмаилов и сестра — Наргиз Исмаилова.

Потерпевший Эльхан Джаббаров сообщил, что в конце января 1992 года он вместе с семьей покинул Ходжалы и переселился в поселок Эрги Агдамского района. Позже им стало известно, что в ночь с 25 на 26 февраля вооруженные силы Армении и военнослужащие 366-го полка, дислоцированного в Ханкенди, с применением танков и другой боевой техники атаковали Ходжалы с разных направлений.

Нападавшие расстреливали мирных жителей, в том числе детей, женщин и пожилых, подожгли город. Отвечая на вопрос старшего помощника генерального прокурора Вусала Алиева, потерпевший сообщил, что во время Ходжалинского геноцида его двоюродная сестра Рая Оруджева, ее малолетняя дочь Хаяла Оруджева и муж Тельман Оруджев были убиты армянами.

Потерпевший Кямиль Байрамов сообщил, что его отец Джаллад Байрамов и еще несколько азербайджанцев были убиты 11 марта 1991 года армянскими вооруженными формированиями на дороге Агдам–Аскеран, когда возвращались в село Кёсалар с продовольствием и гуманитарной помощью. «Мы, четверо детей, остались без отца», — сказал он.

Пострадавший отметил, что в ночь на 26 февраля 1992 года видел из села Кёсалар, как был подожжен город Ходжалы. Их родное село оказалось в окружении, поэтому семья была вынуждена покинуть дом 7 мая 1992 года.

Потерпевший Рамиз Гахраманов в своих показаниях сообщил, что 15 декабря 1991 года армяне атаковали село с использованием военной техники 366-го мотострелкового полка, дислоцированного в Ханкенди. В результате этой атаки были убиты два человека.

После этого жители покинули село, пробираясь по горным тропам в направлении села Кёсалар. 120 семей, то есть 591 житель села Джемилли стали вынужденными переселенцами. В общей сложности погибли 13 жителей села Джамилли.

Отвечая на вопросы государственного обвинителя Фуада Мусаева, Р.Гахраманов заявил, что среди убитых жителей был и малолетний ребенок — шестилетняя Мая Сархат гызы Абдуллаева.

Потерпевший — житель поселка Кяркиджахан Даргях Хагвердиев заявил о давлении на азербайджанское население на почве национальной дискриминации. Он отметил активное участие Роберта Кочаряна в этих процессах.

Д.Хагвердиев рассказал, что с февраля 1988 года армяне начали открыто изгонять азербайджанцев, а в сентябре того же года в городе Ханкенди были подожжены частные дома, принадлежавшие азербайджанцам. Отвечая на вопрос помощника генерального прокурора по особым поручениям Тугая Рагимли, он сообщил, что после митинга, организованного армянами на центральной площади Ханкенди, вооруженные лица напали на поселок Кяркиджахан и сожгли несколько домов.

Потерпевший также отметил, что, начиная с 1991 года, поселок подвергался обстрелам с применением оружия и техники 366-го мотострелкового полка, дислоцированного в Ханкенди, при участии армян, проходивших там службу. 28 декабря армянские формирования атаковали село и оккупировали Кяркиджахан. В результате нападения были подожжены все дома, принадлежавшие азербайджанцам.

«До оккупации нам звонили и оскорбляли, требовали, чтобы мы уехали, говорили, что Карабах должен быть присоединен к Армении и здесь должны жить только армяне. А во время нападения кричали: «Азербайджанцы должны убраться отсюда — это армянская территория»», — рассказал потерпевший.

Он добавил, что во время оккупации жители с большим трудом покинули село, пробираясь по лесной дороге в направлении города Шуша. До оккупации численность населения Кяркиджахана составляла 1796 человек. В поселке насчитывалось 350 частных домов, средняя школа и другие социальные объекты, принадлежавшие азербайджанцам.

Сираджаддин Мардалиев в своих показаниях сообщил, что в 1992 году в связи с атаками на Ходжалы его мать увезла их в Агдам. В ночь с 25 на 26 февраля, во время Ходжалинского геноцида, его родители вместе с другими жителями города были захвачены в заложники.

Потерпевший Шукюр Шукюров в своих показаниях сообщил, что 17 августа 1993 года, пытаясь забрать тело своего зятя Музаффара Рустамова, убитого вооруженными силами Армении в селе Сулейманлы Джебраильского района, он был взят в заложники. Он провел в плену 23 месяца и 8 дней. Его удерживали в Гадруте, Ханкенди и в Шушинской тюрьме. В плену его подвергали пыткам и избиениям, в результате чего у него сломались скуловая кость, челюсть и нос. При передаче азербайджанской стороне он находился в тяжелом состоянии. Шукюр Шукюров назвал имена некоторых армянских военнослужащих, которые его пытали: «Один из них — Михаил Баласанян, другая — Эльмира Агаян».

Пострадавший Иман Гулиев в своих показаниях рассказал, что 1 декабря 1989 года, возвращаясь со своими односельчанами с сенокоса на грузовике, был избит армянами и насильно увезен в Гафан. Во время нахождения в плену в Армении он и другие пленные подвергались избиениям и пыткам, у них были отобраны все деньги.

В своих показаниях потерпевший Абульфат Гасымов сказал, что 12 января 1994 года получил ранение в бою против вооруженных сил Армении в направлении села Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района. В это время его взяли в плен. Пострадавший сообщил, что сотрудники следственного изолятора, расположенного в городе Ханкенди, Артур, Армен Само, Максим, Миша и армяне, имена которых он не помнит, избивали и подвергали пыткам азербайджанских пленных и заложников резиновыми дубинками, кулаками и пинками, арматурой и другими тупыми предметами. Он вместе с Халилом Гаджиевым на принадлежащем армянам автомобиле сбежал из плена и прибыл на территорию села Гервенд Агдамского района.

В своих показаниях потерпевший Габиб Кязымов заявил, что в 1992 году в связи с прохождением военной службы он прибыл на боевые позиции на территории Губадлинского района. 3 сентября 1993 года в боях за село Алигулуушагы был ранен, в результате чего взят в плен вооруженными силами Армении. Во время плена он содержался в Ходжавенде, Шушинской тюрьме и Ханкенди. H.Кязымов рассказал, что в плену его постоянно избивали и подвергали пыткам. В середине марта 1995 года в этой тюрьме он был жестоко избит армянами, после чего доставлен на лечение в Ханкендинскую городскую детскую больницу, где содержался до освобождения из плена (8 мая 1995 года). Он отметил, что во время содержания в плену в Шушинской тюрьме армяне по имени Гор, Вреж, Артур, Леша, Леха, Роба, Ваня, Камо, Самвел и Миша, как вместе, вдвоем, так и по отдельности, подвергали его пыткам.

«Когда они узнали, что я из Сумгайыта, стали избивать еще больше. Говорили, он тюрок, бейте», — сказал он.

Потерпевший Байрам Рустамов в своих показаниях отметил, что 30 августа 1993 года в селе Гарагадж Губадлинского района вместе со своим односельчанином Алиевым Мехманом Велиш оглу был взят в заложники. Они были доставлены на так называемую равнину Геян в Джебраильском районе. Там их продержали один день, а затем отвезли в подвал, находящийся во дворе бывшего 366-го мотострелкового полка, дислоцированного в Ханкенди. Армяне, избивая их ежедневно арматурой, резиновыми дубинками, кулаками и пинками, заставляли работать, не давали еды и подвергали различным видам пыток. Их содержали в этом месте примерно 1 год и 5 месяцев.

Армяне вывезли их в оккупированный Агдамский район, заставляли сносить здания, вырубать леса, таскать стройматериалы и лесоматериалы в город Ханкенди. Там их содержали 1 год и 5 месяцев, после чего доставили в Шушинскую тюрьму, где заставляли работать, ежедневно подвергая избиениям и пыткам. После 6 месяцев содержания в тюрьме они были вывезены армянами на работы в село Агбулаг Ходжавендского района. В октябре 1995 года вместе с пленными по имени Гадир и Вугар, он зашел в лес близ села Агбулаг, пройдя 10-12 дней пути, добрался до села Афатли Агдамского района, оттуда двинулся в направлении Агджабеди и освободился из плена.

Потерпевший Джавидан Гасымов сообщил, что 29 января 2021 года примерно в 18 часов вместе со своим товарищем- солдатом Айдыном Гюльмалыевым, они будучи безоружными, покинули пост, расположенный на территории Лачинского района на границе с Арменией, и, направляясь на другой пост, в тумане сбились с пути. В это время они были захвачены в плен военнослужащими вооруженных сил Армении.

На следующее утро их доставили в Иреван. Там они содержались в отдельных комнатах, подвергались оскорблениям, им наносили удары . 31 января в городе Шуша они были переданы азербайджанской стороне.

Пострадавший Ализамин Гарашов сообщил, что 30 сентября 1993 года вооруженные силы Армении вторглись в село Хамзали, где он жил. Члены его семьи заранее покинули село, и он оставался там один. Армянские военные взяли его в заложники. Ему тогда было 13 лет. Находясь в заложниках, он был доставлен сначала в Ходжавенд, а затем в Ханкенди. В Ханкенди против него и других азербайджанских заложников применялись пытки, они привлекались к различным работам. В Ханкенди армянский надзиратель избил его до такой степени, что в результате сломал ребро. Он получил колотое ранение черепа в результате ударов по голове ключом. 6 октября 1994 года был освобожден.

Пострадавшая Хусния Ибрагимова сообщила, что 1 марта 1990 года около 10 часов утра вместе с мужем Ибрагимовым Рустамом Зульфугар оглу и 12-летним сыном Аббасом Ибрагимовым на автомобиле выехали из села Беюк Марза Басаркечарского района в Гейчинском махале Армении, и приехали на центральный рынок города Газах. Проезжая через территорию Иджеванского района, на местности под названием «Почта», по меньшей мере 20 человек, вооруженных огнестрельным оружием, перекрыли своими грузовиками дорогу их автомобилю со всех сторон и потребовали, чтобы они вышли из машины. Они были насильно вывезены в город Иреван, где их содержали в подвале двухэтажного здания. Кроме них в этом подвале находились и другие азербайджанские заложники.

Армянские военные ежедневно наносили им многочисленные удары прикладами оружия, железными предметами, кулаками и пинками по всем частям тела, сжигали и плавили целлофановые пакеты, чтобы их капли попадали на их руки и тело. В результате у H.Ибрагимовой была сломана левая рука, у ее мужа Рустама был перелом черепной кости, а их 12-летний сын Аббас был изнеможен.

Она сказала, что член вооруженного отряда по прозвищу Джони на 2-й или 3-й день их пленения на глазах у пленных в подвале перерезал горло также оказавшемуся в плену 20-летнему азербайджанцу из Агдеринского района, имя которого ей было неизвестно, вылил его кровь в стакан и выпил, заявив: «Так мы будем пить кровь тюрков». Этот молодой парень, истекая кровью, скончался в подвале. Они подвергались пыткам каждый день, а 8 марта были освобождены.

В своем показании пострадавший Джумшуд Алиев сказал, что в 1992 году был ранен в бою против вооруженных сили Армении в Физулинском районе, вследствие чего был взят в плен. Его отвезли сначала в Ходжавенд, а затем в Гаракенд. В течение 10 дней, пока он находился в плену, его избивали и пытали каждый день.

Пострадавший Явер Наджафов сообщил, что родился в Лачине, после военной службы жил в городе Сумгайыт. 17 мая 1992 года он ехал в Лачин, чтобы повидать своих родителей, однако был взят в заложники вооруженными силами Армении и доставлен в город Горис. Его содержали в подвале Горисского полицейского управления. 13 июня он был освобожден и передан Азербайджану.

Потерпевшие также ответили на вопросы обвиняемых, их защитников и своих представителей.

Оглашены заключения судебно-медицинской экспертизы, проведенной в ходе судебного процесса, а также в отношении потерпевших.

Судебный процесс будет продолжен 10 июля.