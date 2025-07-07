Россия имеет технологические возможности для обеднения урана и готова предоставить свои услуги Ирану.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров по итогам саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, сообщает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что Москва может вывозить излишки чрезмерно обогащенного урана из Ирана для последующей переработки на российских предприятиях, после чего возвращать энергетически «обогащенный» уран на иранские объекты ядерной энергетики.

Глава МИД РФ уточнил, что поскольку речь на переговорах США и Ирана до недавнего времени шла в том числе об ограничении обогащения урана, Москва напомнила переговорщикам, что у нее есть такие технологические возможности.

«Конечно, если сторонам будет комфортно, чтобы Россия помогала сближать позиции. Сейчас США хотят возобновить диалог с Ираном, помогал в этом Оман и ряд других арабских государств Персидского залива. Если будет на то желание главного действующего лица, каковым является Тегеран, за нами дело не станет», — сказал глава МИД РФ.