Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в ходе встречи с послом Армении в Москве Гургеном Арсеняном довел до него позицию о необходимости поддержания в Армении конструктивного новостного фона о России, а также «сверил часы» с ним по поводу будущих контактов Москвы и Еревана, сообщил российский МИД.

«Обсужден ряд вопросов двусторонней и региональной повестки дня. Проведена сверка часов по графику предстоящих российско-армянских контактов. В ходе разговора до главы дипмиссии была доведена позиция о необходимости поддержания в Армении конструктивного информационного фона вокруг России и двусторонних связей», — говорится в сообщении о встрече дипломатов в понедельник.

Кроме того, российская сторона подтвердила готовность провести очередной раунд межведомственных консультаций с участием профильных структур двух государств.