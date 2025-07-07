Сегодня в Азербайджане главные новости приходят из освобождённого Карабаха. И это не только саммит ОЭС. Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев посмотрел строящийся Парк Победы в Ханкенди — здесь будет возведена триумфальная арка, проложены широкие зелёные полосы… Территорию, где расположен парк, пришлось очистить от оставленного оккупационной хунтой «нахалстроя» — зданий, возведённых за время оккупации без какого бы то ни было соблюдения градостроительных норм. Также в Ханкенди глава государства открыл Конгресс-центр и бизнес-центр, заложил фундамент будущего автобусного и железнодорожного вокзального комплекса, осмотрел территорию, где будет строиться грандиозная канатная дорога Ханкенди – Шуша.

Ильхам Алиев вместе с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым ознакомился с деятельностью азербайджано-узбекского совместного предприятия — швейной фабрики Businesstex JV. Ильхам Алиев и президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров приняли участие в открытии первого этапа села Хыдырлы Агдамского района…

И это ещё не все новости с тегом «Великое возвращение».

Об этом в прессе, включая Minval, говорилось неоднократно, но, тем не менее, повторим: азербайджанские земли, оккупированные Арменией, подверглись беспрецедентному урбициду. Здесь приходится воссоздавать с нуля практически всё: инфраструктуру, коммуникации, то, что в советские годы именовалось «жилым фондом», сельское хозяйство… Конечно же, главной и, возможно, самой трудной задачей остаётся разминирование. Но не менее важно — и не менее сложно — обойти другие «мины». И продумать чёткую стратегию возвращения, Возрождения, строительства будущего для Карабаха. Освобождённые земли должны стать не просто пригодными для жизни после армянской оккупации — это должен быть регион, привлекательный и для жизни, и для инвестиций, и для туризма.

И вот теперь становятся понятны контуры именно долгосрочной стратегии Великого Возвращения. Возрождённый Карабах уже не будет напоминать ту, в общем-то, сельскую провинцию, какой он был в советские годы. В Ханкенди уже действует университет. Шуша и Ханкенди регулярно принимают важные международные форумы. Здесь создаётся новая, конкурентоспособная, современная промышленность. И даже сельское хозяйство, в общем-то традиционное, возрождается на новой основе — с новыми технологиями и новыми руками. Сравнение какого-либо региона со Швейцарией уже успело набить оскомину.

Но возрождённый Карабах, судя по всему, станет именно «азербайджанской Швейцарией»: с туризмом, сельским хозяйством, высочайшими экологическими стандартами, наконец — с высокой дипломатической активностью. Карабах, который на протяжении веков играл исключительную роль в истории и культуре Азербайджана, давно заслужил такое будущее. К сожалению, для того чтобы оно становилось реальностью, пришлось пройти через жесточайшую войну, тридцатилетнюю оккупацию, этнические чистки. К счастью, всё это позади. Мы вернулись в Карабах как победители и законные хозяева. Вернулись навсегда — для того, чтобы не просто возродить этот удивительный край, а выстроить здесь достойное будущее для этой земли и для её жителей.