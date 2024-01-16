Еще один мирный житель подорвался на армянской мине, ему ампутировали ногу (обновлено) |
Дома на Азербайджанском бульваре в Кахраманмараше будут построены к концу года |
Хуситы пригрозили США и Британии ответным ударом |
В Грузии запустили в обращение марки, посвященные юбилею Гейдара Алиева (фото) |
Россия сменила тактику ударов по Украине |
Число погибших в Газе достигло 27365 |
МВД: Эйюбов за несколько дней до суицида уволился из органов внутренних дел |
Ветер в Баку усилится, в горах Азербайджана ожидается снегопад |
ВМС Украины: ЧФ России практически парализован |
Главное Общество

В преддверии Новруз байрамы AZAL увеличит рейсы в Европу

В преддверии Новруз байрамы AZAL увеличит рейсы в Европу

С марта, в преддверии праздника Новруз, Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL увеличит частоту рейсов в Европу, сообщили в пресс-службе AZAL.

Полеты по следующим направлениям будут выполняться по нижеуказанному графику полетов:

– Барселона: по вторникам, четвергам, воскресеньям (c 14 марта).

– Вена: по вторникам, пятницам, субботам (с 16 марта).

– Прага: по понедельникам, пятницам, субботам (с 16 марта).

– Париж: по вторникам, пятницам, воскресеньям (17–29 марта), по вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям (с 31 марта).

– Милан: по понедельникам, средам, четвергам, субботам, воскресеньям (с 17 марта).

– Лондон (аэропорт Хитроу): по вторникам, четвергам, субботам (с 14 марта).

– Лондон (аэропорт Гатвик): по средам, пятницам, воскресеньям (с 17 марта).

Билеты уже в продаже на официальном сайте www.azal.az, в обновленном мобильном приложении авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.

Теги:
Из этой рубрики
Еще один мирный житель подорвался на армянской мине, ему ампутировали ногу (обновлено)
Общество

Еще один мирный житель подорвался на армянской мине, ему ампутировали ногу (обновлено)

2024/02/04, 20:35
Житель Джората умер от отравления алкоголем
Общество

Житель Джората умер от отравления алкоголем

2024/02/04, 20:08
Дома на Азербайджанском бульваре в Кахраманмараше будут построены к концу года
Общество

Дома на Азербайджанском бульваре в Кахраманмараше будут построены к концу года

2024/02/04, 19:37
Для нардаранцев строили водопровод и оставили их без газа (фото)
Общество

Для нардаранцев строили водопровод и оставили их без газа (фото)

2024/02/04, 19:23
Порывы ветра на Абшероне достигли 15 м/с
Общество

Порывы ветра на Абшероне достигли 15 м/с

2024/02/04, 18:08
Содержание пыли в столичном воздухе превышает норму
Общество

Содержание пыли в столичном воздухе превышает норму

2024/02/04, 17:07
В Грузии запустили в обращение марки, посвященные юбилею Гейдара Алиева (фото)
Общество

В Грузии запустили в обращение марки, посвященные юбилею Гейдара Алиева (фото)

2024/02/04, 16:07
МВД: Эйюбов за несколько дней до суицида уволился из органов внутренних дел
Общество

МВД: Эйюбов за несколько дней до суицида уволился из органов внутренних дел

2024/02/04, 14:08
Ветер в Баку усилится, в горах Азербайджана ожидается снегопад
Общество

Ветер в Баку усилится, в горах Азербайджана ожидается снегопад

2024/02/04, 12:53