В преддверии Новруз байрамы AZAL увеличит рейсы в Европу

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С марта, в преддверии праздника Новруз, Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL увеличит частоту рейсов в Европу, сообщили в пресс-службе AZAL.

Полеты по следующим направлениям будут выполняться по нижеуказанному графику полетов:

– Барселона: по вторникам, четвергам, воскресеньям (c 14 марта).

– Вена: по вторникам, пятницам, субботам (с 16 марта).

– Прага: по понедельникам, пятницам, субботам (с 16 марта).

– Париж: по вторникам, пятницам, воскресеньям (17–29 марта), по вторникам, четвергам, пятницам, воскресеньям (с 31 марта).

– Милан: по понедельникам, средам, четвергам, субботам, воскресеньям (с 17 марта).

– Лондон (аэропорт Хитроу): по вторникам, четвергам, субботам (с 14 марта).

– Лондон (аэропорт Гатвик): по средам, пятницам, воскресеньям (с 17 марта).

Билеты уже в продаже на официальном сайте www.azal.az, в обновленном мобильном приложении авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентств Azerbaijan Airlines.