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Ким Чен Ын призвал вписать в конституцию Южную Корею как «враждебную страну №1»

Ким Чен Ын призвал вписать в конституцию Южную Корею как "враждебную страну №1"

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил о необходимости вписать в конституцию Южную Корею как «враждебную страну №1» и ликвидировать ведомства, ответственные за «диалог и сотрудничество с Югом». Об этом сообщает The Associated Press.

Северная Корея упразднила ключевые правительственные организации, ответственные за управление отношениями с Южной Кореей, сообщили государственные СМИ во вторник, когда Ким Чен Ын заявил, что больше не будет стремиться к примирению со своим соперником.

KCNA сообщило, что решение о ликвидации ведомств, ответственных за диалог и сотрудничество с Югом, было принято во время заседания парламента страны в понедельник.

В заявлении Верховного народного собрания говорится о том, что две Кореи сейчас находятся в «острой конфронтации» и что было бы серьезной ошибкой со стороны «Севера рассматривать Юг как партнера в дипломатии».

«Комитет по мирному воссоединению страны, Национальное бюро экономического сотрудничества и Управление международного туризма – инструменты, которые существовали для диалога, переговоров и сотрудничества между Севером и Югом, отменяются», – заявили участники ассамблеи, добавив, что правительство Северной Кореи будет принимать «практические меры» для реализации этого решения.

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