Французский журналист указал на свободу передвижения и самовыражения в Азербайджане

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Во время пребывания в Азербайджане я пользовался полной свободой передвижения и самовыражения.

Об этом в своей статье написал главный редактор онлайн-газеты La Gazette du Caucase, базирующейся в Париже, известный французский журналист Жан-Мишель Брюн, сообщает «Тренд».

«В эти выходные посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева выразила в «Х» свое беспокойство по поводу статьи в «Le Figaro», в которой в очередной раз повторился рефрен «наступление Баку с целью очернить Францию». Председатель Национального собрания ответил, что французская пресса свободна… Правда?

«Вы все еще притворяетесь, что не знаете, что Карабах является частью международно признанной территории Азербайджана. Впервые за долгое время возможен справедливый и прочный мир. Миру нужна правда, а не лживые рассказы. Le Figaro, помогайте миру вместо того, чтобы пытаться дестабилизировать ситуацию в нашем регионе», – написала посол. Председатель Национальной ассамблеи Франции Яэль Браун-Пиве в ответ раскритиковала дипломата за попытку «преподать уроки французской прессе» и подвергла сомнению свободу прессы в Азербайджане. Какова именно ситуация?

Не может быть демократии без свободы слова. Библия, Евангелие и Коран даже считают, что слово является источником всего. В наших обществах эта свобода выражается через свободу прессы. Журналисты – свидетели нашего времени. Заткнуть им рот – значит погрузить граждан в невежество, а общество – в мракобесие», – говорится в статье.

Жан-Мишель Брюн напомнил, что с начала конфликта на Южном Кавказе некоторые западные СМИ, особенно во Франции, взяли на себя серьезную ответственность, исключив азербайджаноязычных из телевизионных программ и газетных колонок, открывая свои двери только для представителей армянского сепаратизма, тем самым помогая внедрить в сознание французской общественности вымышленную историю о «геноциде армян».

«Французские журналисты, такие как Лизерон Будул и я, которые решили поехать туда, чтобы независимо освещать реальные события, подверглись угрозам и цензуре. Недавно французские власти помешали азербайджанской журналистке выполнять свою работу в Новой Каледонии.

Сегодня французскую прессу уже нельзя назвать свободной. За исключением нескольких газет, таких как Mediapart, Politis и некоторых других, французская пресса, которая в значительной степени субсидируется государством, находится в руках олигархов, близких к правительству, или крайне правых, которые пытаются убедить своих читателей и зрителей, что внутренние или международные конфликты являются результатом цивилизационного противостояния между «лагерем добра» и «лагерем зла».

С другой стороны, я могу засвидетельствовать, и я говорю это с полной независимостью и объективностью, что во время моего пребывания в Азербайджане я пользовался полной свободой передвижения и самовыражения. Мне никогда ничего не навязывали и мне никогда не мешали встречаться с кем-либо, посещать или снимать где-либо. В противном случае я бы не задержался ни секундой дольше и собрал бы свои вещи на месте. Статьи, которые я имею удовольствие публиковать в азербайджанских газетах, никогда никоим образом не искажались. И я бы не согласился с этим. Никто никогда не пытался так или иначе повлиять на мою работу. В других странах так было не всегда.

Это одна из причин, по которой посещающие Азербайджан всегда удивляются. Какой глава государства посвятил бы три часа своего времени ответам на вопросы международных журналистов или специалистов, в том числе на самые острые, независимо от того, исходят ли они от журналистов, работающих в дружественных или недружественных странах? Тем не менее именно это произошло во время трех встреч с Президентом Ильхамом Алиевым, в которых я принимал участие. Это стремление к прозрачности в отношении прессы было проиллюстрировано, в частности, на Шушинском глобальном медиа-форуме, состоявшемся 23 июля 2023 года, в котором приняли участие 250 журналистов и пресс-директоров из 50 различных стран. Темы – будущее журналистики и, естественно, свобода прессы. Глава азербайджанского государства регулярно приглашает представителей СМИ приходить и свободно задавать ему свои вопросы, на которые он отвечает без уклонений и двусмысленности. Мы хотели бы, чтобы это происходило и в странах, которые утверждают, что защита журналистов является их стандартом», – говорится в статье.