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The Washington Post: Полковник ВСУ координировал атаки на «Северные потоки»

The Washington Post: Полковник ВСУ координировал атаки на "Северные потоки"

Бывший полковник сил специальных операций ВСУ Роман Червинский был координатором атаки на «Северные потоки», пишет газета The Washington Post со ссылкой на украинских чиновников.

«Роман Червинский, 48-летний полковник, который служил в украинских силах специального назначения, был координатором операции на «Северных потоках», — говорится в материале.

Отмечается, что Червинский отвечал за логистику команды из шести человек, которая устанавливала взрывчатку на газопроводы.

При этом полковник получал приказы от украинских чиновников, которые были подотчётны главкому ВСУ Валерию Залужному.

Червинский отрицает свою роль в диверсии.

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