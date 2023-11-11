«Россия никогда не приходит «навсегда»»: Зеленский поздравил украинцев с годовщиной освобождения Херсона

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Президент Владимир Зеленский поздравил с годовщиной освобождения Херсона, отметив, что украинцы не подчинились вражеской силе и вдохновляли своим сопротивлением всех нас и весь мир.

«Весь юг Украины в прошлом году убедился, что Россия никогда не приходит «навсегда», сколько бы раз она это ни повторяла. Потому что Украина всегда возвращается – всегда! Когда знаем нашу цель. Когда это общая цель. Когда мы в единстве. И когда объединяем других вокруг украинской цели», – сказал он.

По словам Зеленского, благодаря Херсонской операции правобережье Днепра было очищено от российских оккупационных сил.

«Наши воины тогда освободили значительную часть Херсонской области, добавили защиты Николаеву, Одессе, другим городам и селам на юге нашего государства и закрепили успех Украины в битве за Черное море. Крым тогда в улыбках херсонцев, в словах радости, когда встречали наших воинов, – Крым почувствовал и свое будущее, увидел, насколько мы рядом», – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия весь этот год мстит за свободу Херсону и другим освобожденным городам Украины.

«Обстрелы ежедневно. Бомбы, артиллерия, ракеты. Только со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра почти сорок дронов и ракет… Баллистика против Киева, дроны и ракеты против Одесской, Харьковской областей. Сознательные издевательства от врага. Каждый день! Но ни одного дня нашего отчаяния!», – сказал он.