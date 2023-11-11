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Врачи выяснили, что потеря веса омолаживает мозг

Врачи выяснили, что потеря веса омолаживает мозг

Израильские ученые из Университета Бен-Гуриона выяснили, что снижение веса за счет более здорового рациона замедляет старение мозга. Исследование опубликовано в научном журнале eLife.

В ходе эксперимента специалисты сделали снимки мозга 102 участников. Сканирование провели один раз до начала изысканий, а затем еще раз через 18 месяцев, а также ряд тестов на функцию печени, уровень холестерина и массу тела.

Добровольцы придерживались одной из трех диет: средиземноморской с большим количеством орехов, рыбы и курицы вместо красного мяса, средиземноморской диеты с добавками в виде зеленого чая, содержащего полифенолы, а также диеты, основанной на принципах здорового питания.

Оценки возраста мозга были основаны на алгоритме, который был обучен на сканировании мозга другой группы из почти 300 человек, причем модель точно предсказывала возраст на основе мозговых показателей.

В среднем за время испытания участники похудели примерно на 2,3 килограмма. Исследователи обнаружили, что на каждый 1% потерянной массы тела мозг участников становился почти девять месяцев моложе их биологического возраста.

«Наше исследование подчеркивает важность здорового образа жизни для поддержания здоровья мозга, включая меньшее потребление обработанных пищевых продуктов, сладостей и напитков», — отметил ведущий автор исследования, нейробиолог Гидон Леваков.

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