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В ООН сообщили о росте уровня бедности в Палестине на 20% с начала эскалации вокруг Газы

В ООН сообщили о росте уровня бедности в Палестине на 20% с начала эскалации вокруг Газы

Уровень бедности палестинцев вырос на 20% с начала эскалации конфликта вокруг сектора Газа в начале октября.

С такой оценкой выступили эксперты Программы развития ООН (ПРООН) и Экономической и социальной комиссии ООН для Западной Азии (ЭСКЗА), передает ТАСС.

Согласно результатам совместного исследования, опубликованного на сайте ПРООН, за месяц с начала эскалации уровень бедности в Палестине вырос на 20%, а валовой внутренний продукт (ВВП) сократился на 4,2%. В тексте отмечается, что эти показатели подтверждают опубликованные ранее оценки Международной организации труда (МОТ), согласно которым 390 тыс. палестинцев уже потеряли работу на фоне обострения ситуации. Эксперты ПРООН предупреждают, что в зависимости от интенсивности конфликт отбросит уровень человеческого развития в Палестине на 11-16 лет назад, а в секторе Газа – на 16-19 лет.

Авторы исследования прогнозируют, что если боевые действия в анклаве продолжатся в ноябре, то уровень бедности в Палестине вырастет на 34%, из-за чего еще около 500 тыс. человек окажутся в тяжелом финансовом положении. В этом случае ВВП страны сократится на 8,4%, что, согласно расчетам экспертов, приведет к потере $1,7 млрд. Если конфликт затянется на три месяца, то аналитики ООН ожидают роста уровня бедности в 45% и падения ВВП на 12,2%.

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