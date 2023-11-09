Захарова: Дорогу, которая соединит Азербайджан и Нахчыван, должны контролировать российские пограничники

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Инициатива Еревана во многом совместима с проектами, уже обсуждавшимися в прошедшие годы в рамках трехсторонней рабочей группы под сопредседательством вице-премьеров. Об этом сегодня на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, процесс открытия экономических и транспортных коммуникаций в регионе играет важную роль в нормализации армяно-азербайджанских отношений и способствует раскрытию транзитно-логистического потенциала Южного Кавказа.

Захарова напомнила, что проведено 12 заседаний Трехсторонней рабочей группы. Она отметила, что проделана огромная работа по оценке текущего состояния логистической инфраструктуры региона и выбору оптимального варианта реализации проектов железнодорожного и автомобильного сообщения.

«Мы очень близко подошли к пакетному решению, которое будет выгодно сторонам. К сожалению, еще не удалось поставить точку в этих вопросах. Кому-то не хватает политической воли для этого, и это не мы. Как и прежде, мы готовы оказать необходимое содействие для открытия транспортных коммуникаций в регионе», – заявила пресс-секретарь МИД РФ.

Захарова заявила, что Россия готова оказать содействие в открытии региональных транспортных коммуникаций на основе трехсторонних заявлений, подписанных лидерами России, Азербайджана и Армении: «В этих заявлениях четко прописана роль России. Что касается создания специального подразделения в структуре СНБ Армении по вопросам охраны коммуникаций, то хотела бы довести до вашего сведения, что в соответствии с упомянутыми мною трехсторонними соглашениями транспортное сообщение между Азербайджаном и Нахчыванской Автономной Республикой Азербайджана должна контролировать пограничная служба Службы безопасности России», – добавила официальный представитель МИД России.