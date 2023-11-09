Грузинский президент отбыла в Париж

193 Просмотров

Президент Грузии Саломе Зурабишвили, ранее избежавшая импичмента за визиты за границу в нарушение конституции, в четверг отбыла в Париж, не согласовав это с правительством, чего требует основной закон, сообщают грузинские СМИ.

В администрации правительства журналистам заявили, что президент не обращалась по поводу поездки на мирный саммит по Ближнему Востоку во Франции. Сама Зурабишвили заявила, что примет участие в дискуссиях вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем.

При этом официальную делегацию Грузии по приглашению президента Эмануэля Макрона возглавит премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

Президент Грузии заявила, что «продолжит лоббировать присвоение стране статуса кандидата в Евросоюз», а пребывание в Париже вместе с премьер-министром предложила расценивать как «шаг к деполяризации».