Председатель Великого национального собрания Турции Нуман Куртулмуш поздравил Азербайджан с Днем Победы.
«Мы чтим память шехидов, отдавших свои жизни за эту победу, выражаем благодарность ветеранам», – отметил он.
İşgal altındaki topraklarını kahramanca bir mücadeleyle özgürlüğüne kavuşturan kardeş Azerbaycan’ın 8 Kasım Zafer Günü’nü tebrik ediyorum.
Karabağ Zaferi, yalnızca işgal altındaki toprakları azat etmekle kalmamış, bölgede özlemini duyduğumuz kalıcı barış, istikrar ve iş birliği… pic.twitter.com/9b2IuXu2vC
— Numan Kurtulmuş (@NumanKurtulmus) November 8, 2023