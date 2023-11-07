Полад Бюльбюльоглу: Ильхам Алиев выполнил завещание Общенационального лидера (фото)

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7 ноября 2023 года по случаю Дня Победы (Zəfər Günü) Посольством Азербайджана в Российской Федерации было организован праздничный прием. На открытии празднования выступил посол Азербайджана в Российской Федерации Полад Бюльбюльоглу. Информацию приводит посольство Азербайджана.

В своем обращении к участникам мероприятия посол Азербайджана отметил, что 8 Ноября знаменует собой третью годовщину Великой Победы, символизирующей историческую справедливость, торжество международного права, восстановление территориальной целостности Азербайджана. Он подчеркнул, что в этот день был освобожден город Шуша – культурная столица нашей страны. День Победы имеет большое значение не только как день великой национальной гордости, но и потому, что он положил конец многолетней оккупации двадцати процентов международно-признанных территорий Азербайджана.

Столь славная победа является результатом сплоченности нашего народа, высокого боевого духа, мастерства доблестной армии под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Азербайджана Ильхама Алиева.

Она была достигнута ценой жизни павших героев – отважных сыновей и дочерей Азербайджана. Мы никогда не забудем их подвиг, и память о них сохраним навеки в наших сердцах.

Посол Азербайджана проинформировал участников мероприятия о вопиющих нарушениях со стороны вооруженных сил Армении международного гуманитарного права, включая военные преступления, преступления против человечности и акты геноцида, а также о преднамеренном и систематическом уничтожении или присвоении Арменией культурного наследия азербайджанского народа.

Он выразил сожаление о том, что все международные усилия и многочисленные меры, предпринятые в целях мирного разрешения конфликта оказались тщетными. Международное сообщество не смогло заставить Армению отказаться от политики агрессии и применяла двойные стандарты, что привело к тому, что агрессор начал прибегать к политическим и военным провокациям, выдвигать ультиматумы, а также планировал начать еще одну войну за новые территории.

Полад Бюльбюльоглу отметил, что 27 сентября 2020 года Армения предприняла очередное широкомасштабное военное наступление против подразделений азербайджанских вооруженных сил и населенных пунктов, и с целью отражения агрессии и обеспечения безопасности гражданского населения нашей страны, воспользовавшись своим неотъемлемым правом на самооборону в соответствии с Уставом ООН, Азербайджан провел контрнаступательную операцию, действуя исключительно на своей суверенной территории в рамках международно признанных границ.

В итоге блестяще проведенной военной операции Вооруженными Силами Азербайджана в течение 44-х дней были освобождены более 300 городов, поселков и сел Азербайджана, и после взятия города Шуша Армения была вынуждена подписать капитуляцию.

Посол Азербайджана подчеркнул значимость подписанного лидерами трех стран 10 ноября 2020 года Заявление, которое положило конец длившемуся три десятилетия конфликту между Арменией и Азербайджаном, создала возможность для установления долгосрочного мира, стабильности, безопасности и устойчивого экономического развития в регионе.

Он отметил, что несмотря на тяжелые последствия оккупации, именно президент Азербайджана инициировал процесс нормализации межгосударственных отношений с Арменией, основанный на взаимном признании и уважении суверенитета и территориальной целостности.

Однако Армения и ее незаконное сепаратистское образование на суверенной территории нашей страны не хотели выводить свои вооруженные формирования, минировали территории, нелегально эксплуатировали природные ресурсы, выдвигали территориальные претензии и тем самым создавали новую угрозу стабильности и безопасности в регионе.

Вследствие продолжающейся агрессивной и реваншистской политики Армении, приведшим к новым жертвам среди гражданского населения и военнослужащих, 19 сентября сего года Азербайджан меньше, чем за сутки успешно осуществил антитеррористические мероприятия локального характера и разоружил нелегальные армянские вооруженные формирования, а незаконные структуры сепаратистов были вынуждены самоупраздниться. Посол отметил, что все действия осуществлялись в соответствии с международным правом и в строгом соблюдении норм гуманитарного права.

Полад Бюльбюльоглу особо подчеркнул, что 15 октября сего года президент Азербайджана господин Ильхам Алиев поднял государственный флаг Республики в городе Ханкенди и наша страна восстановила полный суверенитет над своей территорией. Он подчеркнул особенную знаменательность того, что это произошло в год 100-летия Общенационального Лидера Гейдара Алиева – архитектора сегодняшнего Азербайджана, которому принадлежат неоценимые заслуги в деле обеспечения территориальной целостности и независимого развития нашего государства. И будучи достойным продолжателем дела своего отца, президент Ильхам Алиев выполнил завещание Общенационального лидера.

Посол также отметил, что 100-летие Общенационального Лидера Гейдара Алиева широко отмечалось в России. Он особенно поблагодарил участников строительства БАМ-а, 50-летие которого будет отмечаться в будущем году, и по словам которых, он был завершен именно благодаря принципиальности и энергичной деятельности Гейдара Алиева.

В своем выступлении посол Азербайджана рассказал о широкомасштабных строительных и восстановительных работах. На сегодняшний день на восстановление освобожденных территорий из Азербайджанского бюджета выделено более 10 млрд долларов США. Посол особо отметил, что это уникальная и беспрецедентная модель постконфликтного восстановления, осуществляемая государством за счет собственных финансовых ресурсов. В целом за ближайшие три года ожидается возвращение в регионы Карабаха и Восточного Зангезура более 100 тысяч человек.

В завершении своего выступления Полад Бюльбюльоглу поздравил присутствующих со знаменательным событием – Днем Победы и поблагодарил всех за активное участие.

На праздничном мероприятии приняли участие руководители дипломатических представительств, высокопоставленные дипломаты, военные атташе, известные общественные деятели России, политологи, а также сотрудники представительства Фонда Гейдара Алиева в России, активисты Азербайджанской Молодёжной Организации России и видные представители азербайджанской диаспоры.

В зале были установлены баннеры, посвящённые Дню Победы, фотостенды, повествующие о 44-х дневной Отечественной войне.

На праздничном мероприятии гостям были предложены различные блюда азербайджанской кухни и популярные азербайджанские напитки.