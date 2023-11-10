Политолог Марков раскрыл планы США относительно Украины

406 Просмотров

Ситуация вокруг российско-украинской войны неопределенная. Палестино-израильский конфликт, взрывоопасная обстановка на Ближнем Востоке, а также отсутствие успехов у сил обороны Украины на фронте, в чем признался главнокомандующий Украины Валерий Залужный, – все это привело к тому, что конгресс США намерен уменьшить военную помощь Украине, когда последняя, наоборот, просит увеличить ее. Все больше говорят о целесообразности переговоров, а Залужный признает, что ситуация тупиковая.

«С нашей точки зрения, никакого конфликта между Россией и Украиной не существует. Украина не имеет самостоятельного правительства. Украина имеет оккупационный режим, это, по сути, марионеточный режим, политики Украины предоставили население и ресурсы этой страны для гибридной войны против России», – прокомментировал Minval.az российский политолог Сергей Марков.

По его словам, решение о войне и мире Украина принимает не самостоятельно, решение принимает Вашингтон.

«Поэтому реальные переговоры возможны только между Москвой и Вашингтоном. Другое дело, что эти переговоры могут быть оформлены как между Москвой и Киевом, но фактически это должно быть между Москвой и Вашингтоном», – отметил он.

Марков отметил, что Вашингтон считает эту военную кампанию очень успешной. Поэтому США не готовы ее останавливать. Им удалось изолировать Россию, уменьшить ее влияние, с Россией боятся сотрудничать очень многие страны. Правда, не удалось обрушить экономику и достичь главной цели – свергнуть Путина, но они считают, что нанесли сильный ущерб армии, имиджу России, как они говорят, они увидели, насколько слаба российская армия.

Но у Байдена есть свои причины остановить боевые действия: он боится, что из-за Украины он проиграет президентские выборы.

«Дело в том, что согласно социологическим опросам, 83% американцев считают, что есть угроза ядерной войны между США и Россией из-за войны в Украине. Дела у Байдена и так обстоят не лучшим образом: из шести колеблющихся штатов он проигрывает Трампу в пяти. Если война продолжится, то избиратели посчитают, что есть угроза ядерной войны и проголосуют за Трампа, который говорит, что остановит войну и договорится с Путиным. Поэтому Байден заинтересован не в мире в Украине, а в перемирии на время избирательной кампании. Исходя из этого, можно ожидать перемирие с лета 2024 года», – подчеркнул он.

По его мнению, до того боевые действия будут идти. Американцы создали сильную переговорную площадку, с привлечением коллективного Запада и глобального Юга.

«Они понимают, что коллективный Запад не сможет принудить Россию к условному «Минску-3», а вот с использованием глобального Юга они смогут добиться от России какого-то перемирия. Это будет выгодно американцам, киевскому режиму, но будет невыгодно России. Формат у них есть, на последнем саммите в нем приняло участие полсотни государств, они этот формат готовы использовать для того, чтобы надавить на Россию. Наиболее реалистично прекращение боевых действий по «Минску-3″», – сказал он.

Смысл «минских соглашений» заключается в учете каких-то интересов России, заморозке военных действий, при этом сам Запад не будет выполнять требований соглашения, за это время он перевооружит украинскую армию и начнет войну снова.

«Вот простой американский план: летом заключить перемирие, потом Байден побеждает на выборах, за полгода вооружают украинскую армию и где-то весной 2025 года возобновляют войну в значительно больших масштабах», – резюмировал эксперт.

Ниджат Гаджиев