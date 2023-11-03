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Депутат призвал повысить зарплату преподавателям вузов

Депутат призвал повысить зарплату преподавателям вузов

Депутат Милли Меджлиса Джейхун Мамедов призвал увеличить финансирование образовательных учреждений из государственного бюджета.

Об этом депутат заявил в ходе обсуждений в парламенте законопроекта «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год@, сообщает Report.

По словам Мамедова, зарплата прошедших аттестацию школьных учителей сегодня равна примерно 1000 манатам: «При этом преподаватели в вузах получают около 700 манатов, иногда еще меньше. Считаю, что нужно пересмотреть этот подход, внести коррективы».

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