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ГТК о причинах задержек на таможенном посту «Сядяряк»

ГТК о причинах задержек на таможенном посту "Сядяряк"

Причиной относительной загруженности таможенного поста “Сядяряк” на границе Азербайджана с Турцией является рост числа грузовых транспортных средств, следующих из Ирана в Турцию транзитом через нашу страну.

Об этом говорится в комментарии Государственного таможенного комитета (ГТК) в ответ на распространившуюся в соцсетях и ряде СМИ информацию о скоплении грузовых автомобилей на таможенном посту ”Сядяряк» и незаконных взысканиях с водителей.

В комитете сообщили, что с учетом пропускной способности турецкой стороны, через таможенный пост “Сядяряк” ежедневно обеспечивается проезд 480 грузовых автомобилей.

В комментарии уточняется, что причиной скопления на таможенном посту является рост числа грузовых транспортных средств, следующих из Ирана в Турцию транзитом через Азербайджан.

“Заявления о незаконных взысканиях с водителей денежных средств абсолютно не соответствуют действительности”, – добавили в ведомстве.

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ГТК о причинах задержек на таможенном посту «Сядяряк»

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