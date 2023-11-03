Государство не намерено зарабатывать на парковках

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Государство не намерено зарабатывать на парковках.

Об этом заявил министр финансов Азербайджана Самир Шарифов в ответ на высказывания депутата парламента Фазиля Мустафы относительно парковок на совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) по правовой политике и государственному строительству, обороне, безопасности и борьбе с коррупцией, правам человека, международным отношениям и межпарламентским связям, где обсуждается проект закона «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2024 год», сообщает Trend.

Министр отметил, что целью в данном вопросе является запрещение какой-либо ненадлежащей деятельности.

«Против нарушителей правил принимаются определенные меры наказания. Вопрос о парковках является составной частью более широкой концепции. Эта концепция служит вопросу улучшения в сфере общественного транспорта», – добавил он.