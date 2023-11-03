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Блинкен прибыл в Израиль

Блинкен прибыл в Израиль

Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль в пятницу утром и встречается с премьером Биньямином Нетаньяху.

В прошлый раз их переговоры заняли семь часов, сейчас ожидается, что с израильским лидером американский чиновник проведёт около часа.

Затем он встретится с членами «военного кабинета» — в него кроме Нетаньяху входят министр обороны Йоав Галант и бывший министр обороны, лидер оппозиционной партии «Национальное единство» Бенни Ганц.

Дальше у Блинкена запланированы переговоры с президентом Израиля Исааком Герцогом.

После этого госсекретарь США отправится в Иорданию. Блинкен совершает уже второй раз приехал в Израиль с момента нападения ХАМАС на страну.

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