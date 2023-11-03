Apple обвинила Google в слежке за пользователями

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В 2013 году Apple обвинила Google в слежке за пользователями Android-смартфонов. Об этом сообщает издание «Лента.ру».

Министерство юстиции США раскрыло внутреннюю переписку Apple в ходе продолжающегося антимонопольного процесса над Google. В презентации, направленной вице-президентом компании Эдди Кью руководителю Apple Тиму Куку, топ-менеджер назвал Android-смартфоны «устройствами для слежки» (a massive tracking device). Письмо датировано 2013 годом.

Кью также заявил Тиму Куку, что подход к конфиденциальности у Apple лучше, чем у Google. Эдди Кью объяснил, что Apple обращается к данным пользователя только тогда, когда это необходимо, в то время как Google постоянно собирает информацию из аккаунта пользователя. В качестве примера топ-менеджер привел голосовой помощник Google, который привязан к аккаунту пользователя. Ассиситент Siri, напротив, не получает данные потребителя из других сервисов Apple.

Журналисты Android Authority отметили, что при этом во внутренней корреспонденции Google за 2016 год говорится, что Apple хотела бы обмениваться пользовательскими данными. Также авторы издания напомнили, что Google является основной поисковой системой в устройствах Apple, за что американский IT-гигант платит Apple от 18 до 20 миллиардов долларов в год.