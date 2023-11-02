Более 165 тыс. афганских беженцев вернулись из Пакистана на родину

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Более 165 тыс. афганских иммигрантов возвратились с начала октября из Пакистана на родину в преддверии депортации с 1 ноября нелегально проживающих иностранцев из исламской республики.

Об этом сообщило Agence France-Presse.

Свыше 100 тыс. из них прошли через контрольно- пропускной пункт «Торкхам» на границе восточной провинции Нангархар. За прошедшие сутки пакистанские власти депортировали через это КПП 7,3 тыс. афганцев, в том числе отбывавших тюремное заключение.

Как уточнил заместитель комиссара полиции Мухаммад Имран Хан, «всем им были предъявлены обвинения за незаконное пребывание в Пакистане, они были заключены в тюрьму, некоторые находились там в течение трех лет». «Теперь правительство депортирует их по решению суда», – отметил он.

Перед депортацией все афганские граждане проходят проверку, их фотографируют, берут отпечатки пальцев. Эта и другая необходимая информация направляется затем в Национальное управление баз данных и регистрации, добавил офицер полиции.

Депортация осуществляется в связи с истечением 31 октября крайнего срока для выезда из Пакистана всех нелегальных иммигрантов, большинство которых составляют беженцы из Афганистана. Выявлены более 400 тыс. таких иммигрантов. Полиция доставляет задержанных в специальные центры временного содержания. «Огромное количество нелегальных иммигрантов ожидают депортации. Ситуация может выйти из-под контроля», – сообщил пакистанский чиновник высокого ранга.