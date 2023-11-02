СГБ задержала соучастника Ходжалинского геноцида Мадата Бабаяна. Опубликовано видео |
Франция поставит в Казахстан системы ПВО |
СМИ: Сектор Газа сегодня смогут покинуть восемь азербайджанцев |
Появились свежие кадры ожесточенных боев на севере Газы |
Россия отказалась доставлять в Армению закупленные в Индии вооружения |
Постпред РФ при ООН: «У Израиля нет права на самооборону как у оккупирующей державы» |
Главнокомандующий ВСУ Залужный: «Глубокого и красивого прорыва не будет» |
3 года назад азербайджанские войска освободили еще 8 сел |
Арутюнян: Мы должны умолять, чтобы получить этот мир (видео) |
Главное Общество

В Грузии задержана женщина, пытавшаяся выдать замуж свою 14-летнюю дочь

В Грузии задержана женщина, пытавшаяся выдать замуж свою 14-летнюю дочь

В Грузии в Марнеульском районе, где компактно проживают азербайджанцы, задержана женщина, которая пыталась насильно выдать замуж свою 14-летнюю дочь.

Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии, передает АПА.

В заявлении отмечается, что девочка подверглась давлению со стороны семьи. В результате она сбежала из дома. В связи с этим матери девочки было предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса Грузии, полиция задержала женщину 31 октября.

Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде ареста.

Напомним, 5 октября этого года аналогичный инцидент привел к преступлению. 14-летняя Айтадж Шахмарова из Дманиси была убита 27-летним Алимом Садыговым в селе Лембели района Сагареджо. Девочка была похищена с целью вступления в брак.

Теги:
Из этой рубрики
Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла
Общество

Завтра в Баку будет до 23 градусов тепла

2023/11/02, 13:15
В Грузии задержана женщина, пытавшаяся выдать замуж свою 14-летнюю дочь
Общество

В Грузии задержана женщина, пытавшаяся выдать замуж свою 14-летнюю дочь

2023/11/02, 12:58
СМИ: Сектор Газа сегодня смогут покинуть восемь азербайджанцев
Общество

СМИ: Сектор Газа сегодня смогут покинуть восемь азербайджанцев

2023/11/02, 12:39
Наши люди в булочную на такси ездят
Общество

Наши люди в булочную на такси ездят

2023/11/02, 12:27
МИД не располагает информацией об азербайджанцах в секторе Газа
Общество

МИД не располагает информацией об азербайджанцах в секторе Газа

2023/11/02, 11:46
Министр экологии: За последние 10 лет уровень воды в Каспийском море понизился на 114 см
Общество

Министр экологии: За последние 10 лет уровень воды в Каспийском море понизился на 114 см

2023/11/02, 11:15
В поселке Бина обнаружены боеприпасы (видео)
Общество

В поселке Бина обнаружены боеприпасы (видео)

2023/11/02, 11:05
В Азербайджане принят госстандарт на халяльные лекарства
Общество

В Азербайджане принят госстандарт на халяльные лекарства

2023/11/02, 10:59
В Азербайджане по факту гибели 2 нефтяников должностное лицо привлечено к ответственности
Общество

В Азербайджане по факту гибели 2 нефтяников должностное лицо привлечено к ответственности

2023/11/02, 10:21