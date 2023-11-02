В Грузии задержана женщина, пытавшаяся выдать замуж свою 14-летнюю дочь

В Грузии в Марнеульском районе, где компактно проживают азербайджанцы, задержана женщина, которая пыталась насильно выдать замуж свою 14-летнюю дочь.
Об этом говорится в сообщении Генеральной прокуратуры Грузии, передает АПА.
В заявлении отмечается, что девочка подверглась давлению со стороны семьи. В результате она сбежала из дома. В связи с этим матери девочки было предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса Грузии, полиция задержала женщину 31 октября.
Прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении задержанной меры пресечения в виде ареста.
Напомним, 5 октября этого года аналогичный инцидент привел к преступлению. 14-летняя Айтадж Шахмарова из Дманиси была убита 27-летним Алимом Садыговым в селе Лембели района Сагареджо. Девочка была похищена с целью вступления в брак.