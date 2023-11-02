Наши люди в булочную на такси ездят

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На днях депутат Милли Меджлиса Нагиф Хамза предложил пересмотреть цены на парковочные места. Депутат отметил, что, если раньше за парковку водитель платил 1-2 маната, то сейчас – 5-6 манатов.

«Нужно предусмотреть уступки для граждан, которые паркуют машины на длительное время. Вторая проблема заключается в том, что граждане паркуют автомобили во дворах зданий, чтобы не платить. В итоге во дворах зданий не остается места машинам жильцов», – сказал депутат.

На самом деле Нагиф Хамза даже не предполагал, что своим предложением открывает самый настоящий «Ящик Пандоры», последствия которого будут просто непредсказуемы. Хотя он, несомненно, прав: парковки во дворах превратились в самый настоящий «Гордиев узел», который еще только предстоит перерубить. Но как?

Уже и в субботу, и в воскресенье городские трасы перегружены машинами, словно наступил вечный час пик. Погруженный в вечный транспортный коллапс, Баку уже еле дышит. Но несмотря на попытки минтранса и прочих структур предпринять какие-то шаги в целях решения проблемы с перегруженностью трасс, машин на дорогах меньше не становится, а наоборот…

Взятые в кредит и в лизинг, больше старые, чем новые – огромные и не очень, они заполняют стоянки, забивают обочины дорог (иногда в несколько рядов). Во дворы невозможно пройти, детям негде играть, опасно ступить с тротуара на дорогу во дворе – всюду машины. От них нет спасения, они словно проклятье, чертов спрут, затягивающий щупальца на наших нервах и здоровье.

И потому не призывать к понижению цен на парковку должны были в Милли Меджлисе, а ратовать за запрет парковать автомобили на обочинах дорог и тротуарах, и в случае неповиновения нарушителей лишать прав на год или больше, чтобы умнее и законопослушнее были.

Вообще, проблемы со стоянками нарастают как снежный ком. К примеру, те же самые дворы, о которых упоминалось выше. Понятное дело, хрущевки или старые 9-этажки, там нет соответствующей инфраструктуры для парковки машин, потому что в те годы, когда строились эти дома, и жителей города было намного меньше, и машин – тоже. Но наверняка каждый из нас замечает и слышал, что в новопостроенных жилых комплексах есть подземные стоянки наполовину пустующие. На вопрос: почему? Ответ один: дорого! И ответ этот порождает встречный вопрос: если гражданин знает, что иметь машину в Баку – предприятие затратное и нервотрепное, почему же он идет на этот шаг, не просчитывая все риски, связанные с последующими за покупкой проблемами?

Есть общественный транспорт, метро, электрички, такси, на которых можно добираться до пункта назначения. Но нет. Есть у соседа, будет и у меня – вот принцип, которым зачастую руководствуется среднестатистический покупатель авто. Конечно же, не все автовладельцы относятся к этому разряду, но, если учесть, что сегодня граждане предпочитают даже в магазин, который находится за углом, ездить исключительно на машине, и привозить детей чуть ли не к порогу школы, расположенной через две улицы от дома, то картина с пробками и заторами на дорогах относительно проясняется. Таким макаром никаких парковок не хватит. Кроме того, существует еще один интересный факт: есть семьи, живущие в одной квартире, и в таких семьях по несколько машин сразу. Иногда из-за того, чтобы не терять парковочное место во дворе, они пользуются общественным транспортом и выезжают только в случае крайней необходимости.

Баку засосал транспортный коллапс

Откуда в Баку такое количество автомобилей?

Согласно информации агентства Report, 14 ноября 2023 года от импортеров, занимающихся автомобильным бизнесом в Азербайджане, поток ввозимых в Баку из Европы и США автомобилей возрос в связи с ослаблением обменного курса евро по отношению к манату. И потому местные импортеры автомобилей предпочитают покупать машины напрямую из Европы по относительно невысокой цене, а не отправляются за ними в соседнюю Грузию, сухопутная граница с которой закрыта из-за пандемии коронавируса. Разумеется, речь идет о подержанных автомобилях. В основном автомобили привозят из Германии, Бельгии и Польши. Легковые автомобили из Европы привозят посредством морского или большегрузного транспорта. Стоимость перевозки одного автомобиля из Европы в Азербайджан таким способом составляет 600–1000 евро, все зависит от города, в котором находится автомобиль.

И все эти старые, битые авто – часть нашего автопарка, засоряющего городские трасы.

Есть ли решение, можно ли как-то разгрузить дороги и избавить их от лишних автомобилей? Эксперт по вопросам транспорта Рауф Агамирзоев считает, что только реформы и приоритет общественного транспорта на дорогах станут главным козырем в решении этого наболевшего вопроса.

– На данный момент на дорогах коллапс, и нужно что-то делать, в связи с чем минтранс уже начал реформировать некоторые сферы. Отмечу, что ситуация усугубилась во время пандемии, когда цепочка поставок сбилась, и это повлияло на все, начиная от товаров и заканчивая транспортом. Перевозчики тоже очень пострадали от пандемии. С февраля у них отняли субсидии на дизель, но подняли тарифы с 30 на 40 гяпиков. В итоге это сильно повлияло на качество, потому что затрат гораздо больше, и время менять все это, чем, я думаю, и занимается минтранс.

Кстати, уже начато внедрение почасовой оплаты паркинга с августа месяца. Постепенно по зонам эти работы ведутся, думаю, что до конца года работы будут завершены. И это тоже повлияет на приоритет наших воителей – ездить на личном автомобиле или на общественном транспорте. Но что нужно еще ускорить – это микромобильность и пешеходные зоны – обустроить тротуары и создать велодорожную инфраструктуру, чтобы люди в пределах от одного до трех км, ходили пешком или ездили на велосипеде, а не садились в такси. Согласно информации минтранса, заявки на такси на такое расстояние составляют 30-40%.

Но для всего этого нужна соответствующая инфраструктура, и на ее создание, как я считаю, нужно не так много денег и времени. Это не дороги строить и не тоннели прокладывать. За очень короткий срок можно решить все эти проблемы. Но для передвижения на дальние расстояния нужна отдельная автобусная линия с жестким контролем. И еще нужно пересмотреть штрафы, у нас они очень низкие. Например, штраф за неправильную парковку составляет 10 манатов – очень мало, равно как и за парковку на тротуаре – 20 манатов, заезд на автобусную линию – 40 манатов… Это небольшие штрафы. Первоначально нужно решить этот вопрос.

Самый дорогой ресурс в городе – земля, мы используем ее нерационально. Последние 15 лет мы расширяем дорожное полотно за счет того, что срубаем деревья, срезаем тротуары, тем самым мы ухудшаем качество жизни горожан. Есть шумовые загрязнения, экологические последствия старого автопарка, и сама вырубка влияет на температуру и климат. Помните, во время жесткого локдауна у нас в городе воздух настолько очистился, что из некоторых точек Баку был виден Большой Кавказский хребет?

Далее, следует внедрение легкорельсового транспорта – запуск трамваев, увеличение станций метро. И хоть нашему метрополитену 50 лет, тем не менее количество станций можно и нужно расширять. Правда, расширение станций метро – удовольствие дорогое, но так как у нас есть эта сеть, ее нужно использовать как можно более рационально: соединить «Кероглу» с «Дарнагюлем», «Хатаи» с «Ази Аслановым», разделить линии, что повлияет на интервал, построить дарнагюльское депо, и дотянуть фиолетовую линию хотя бы до центра города (около МИДа планируется построить одну станцию метро).

Действует городская сеть электричек, можно добавить дополнительные поезда. Заказали уже, планируют до конца года привезти часть, но еще 20 поездов должны получить, я думаю, так как увеличивается пассажиропоток. Надо бы заказать еще дополнительные вагоны и развить новые ветки, так как наша сеть не соответствует скоростному режиму, она нуждается в модернизации. Сейчас ведутся ремонтные работы от порта «Говсан» до Бакиханова – это для грузового трафика путь, но дорога функционирует как для пассажирского, так и для грузового трафика.

В Говсане строится жилой массив MIDA (где-то на 10 или 15 тысяч жителей), с учетом этого можно соединить его, добавив дополнительные поезда, и улучшить мобильность, тем самым дать альтернативу автомобилям. Такая реальность поменяет приоритет у людей. Так что же нас ждет в будущем? Амортизационные расходы, расходы на горючее и паркинг. Есть альтернатива – общественный транспорт, то, что я перечислил. Мы должны обязательно сделать так, чтобы у людей пласты привычного стереотипа сдвинулись. Пока общественный транспорт будет стоять в пробке, вряд ли кто-то захочет менять свое авто на автобус.

– В 2022 году резко возрос поток битых машин в Азербайджане. Автомобильная рухлядь, восстановленная в местных автомастерских, ежедневно пополняет транспортный поток. Кто-нибудь регулирует этот вопрос? Ведь на самом деле поговорка «Баку не резиновый» уже давно не актуальна.

– Давайте разделим понятие: одно дело – личный транспорт, и совсем другое – общественный. За последние три года пандемии увеличилось количество людей, занимающихся частным извозом, но качество извоза снизилось в разы. Агрегаторы компаний занимались демпингом, что привлекло как пассажиров, так и водителей в эту сферу. Но, как я уже сказал, снизилось качество, и в результате накопления в городе машин случился коллапс. Сейчас в этом направлении ведутся реформы, с 4 сентября стартовали курсы квалификации водителей, для повышения качества увеличен минимум-тариф на расстояние, ибо тот факт, что такси едет по цене автобуса, являлся сам по себе абсурдным. Вы же понимаете, что ни один извозчик не сможет конкурировать с такси в таких реалиях. Эти реформы продолжаются, и часть дорожного негатива уйдет в небытие.

Но чтобы общественный транспорт стабильно перевозил пассажиров и работал рентабельно, нужно дать ему приоритет на дорогах. А что касается пробок, то в любом большом городе, в мегаполисе пробки – часть жизни. Например, в Москве автомобилисты в пробках завтракают, читают и смотрят кино, в ожидании, что пробка рассосется. Но в случае с Москвой можно подчеркнуть много положительных моментов: в этом городе активно застроено метро, у них есть «отделенки», в том числе и на железных дорогах (Московский центральный диаметрал). А рельсовый транспорт вообще вне конкуренции. И потому повторюсь, нужно вкладывать в общественный транспорт. Если мы хотим, чтобы у нас решились проблемы пробок, нужны серьезные вложения в эту сферу.

– Одно время была идея строить в Баку большие многоэтажные паркинги. Но за 10 или 12 лет, с момента начала таких разговоров, в столице их появилось не больше двух. Почему идея не имела логической развязки? Ведь такие паркинги помогли бы с решением стояночных мест?

– Задам встречный вопрос: вы бы стали вкладывать средства в убыточное предприятие? С 2019 по 2023 год у вас в городе не был определен тариф на уличную парковку. Как вы вложите средства в эту сферу? А я вам скажу, однозначно – нет, вы не вложите. Зачем? Если у города есть бесплатная альтернатива, никто не будет покупать земли, строить надземно-подземные парковки, потому что имеют возможность парковаться бесплатно. А начиная с 7 августа на уличную парковку установлена почасовая цена по зонам. Кроме того, у нас пока что нет муниципалитета в том понятии, в котором он должен быть, а именно отвечающего за городскую землю во дворах. И поэтому пока что левыми методами автомобилисты оккупируют дворы. Скорее всего, как закончат решать вопросы с уличной парковкой, начнут заниматься и строительством надземных и подземных паркингов. Все зависит от спроса. Если таковой есть, то люди имеющие средства, будут вкладываться в это дело.

Яна Мадатова