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Турция надеется на запуск газового хаба в 2024 году и ведет переговоры с «Газпромом»

Турция надеется на запуск газового хаба в 2024 году и ведет переговоры с "Газпромом"

Турция надеется, что запуск газового хаба в стране состоится в 2024 году. Создание электронной платформы торговли газом может занять около года, заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар на Петербургском международном газовом форуме.

«Мы сейчас обсуждаем этот проект с «Газпромом», с нашими партнерами, а именно – мы хотим создать электронную платформу. Я думаю, этот процесс не займет много времени, может быть, потребуется год для создания этого механизма. Кроме того, у нас есть более широкие перспективы и дополнительные, далеко идущие цели – мы хотели бы создать возможность для участия нашего финансового Стамбульского центра в работе, хотели бы развивать компетенции энергетической торговли, а также торговли минеральными ресурсами. Кроме того, мы говорим о создании газового хаба. <…> Я думаю, мы можем завершить данную инициативу к 2024 году», – сказал он.

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