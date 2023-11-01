Неугомонный Евросоюз снова хочет расширения своей миссии в Армении

Вопрос расширения наблюдательной миссии ЕС в Армении будет обсужден в Брюсселе до конца года, заявил глава миссии наблюдателей Маркус Риттер.
Риттер подчеркнул, что на данный момент в наблюдательной миссии представители 23 стран-членов ЕС, добавив, что «существует возможность включения в миссию представителей всех 27 стран-членов ЕС».
«Вопрос расширения миссии будет обсужден в Брюсселе до конца года. Нам нужно дождаться результатов. Но, как уже было сказано ранее, этой миссии уделяется большое политическое внимание из-за того, что здесь происходит в данный момент», – сказал он.