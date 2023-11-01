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Неугомонный Евросоюз снова хочет расширения своей миссии в Армении

Неугомонный Евросоюз снова хочет расширения своей миссии в Армении

Вопрос расширения наблюдательной миссии ЕС в Армении будет обсужден в Брюсселе до конца года, заявил глава миссии наблюдателей Маркус Риттер.

Риттер подчеркнул, что на данный момент в наблюдательной миссии представители 23 стран-членов ЕС, добавив, что «существует возможность включения в миссию представителей всех 27 стран-членов ЕС».

«Вопрос расширения миссии будет обсужден в Брюсселе до конца года. Нам нужно дождаться результатов. Но, как уже было сказано ранее, этой миссии уделяется большое политическое внимание из-за того, что здесь происходит в данный момент», – сказал он.

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