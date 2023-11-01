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Эмин Амруллаев: Чем тратить 1500 манатов на подготовку одного инженера, лучше их не готовить

Эмин Амруллаев: Чем тратить 1500 манатов на подготовку одного инженера, лучше их не готовить

Есть такие университеты, которые на подготовку одного инженера тратят 1500 манатов.

Об этом, выступая на Форуме развития образования, сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, передает АПА.

«Подход наших университетов заключается в том, что «дай то, на что хватает сил, и мы обучим тебя профессии». Главный вопрос заключается в том, что во сколько обходится обучение одного врача. Если мы смотрим это как на бизнес ради диплома, то это называется иначе. Это необходимо обсуждать открыто. Мы или должны улыбаться друг другу, и не поднимать болезненных вопросов, или обсуждать их. Выделять мало ресурсов вузу и требовать инновации мирового уровня, невозможно. В последние годы число получающих высшее образование возросло втрое. Чем тратить 1500 манатов на подготовку каждого инженера, лучше их не готовить».

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