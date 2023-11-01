Эмин Амруллаев: Чем тратить 1500 манатов на подготовку одного инженера, лучше их не готовить

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Есть такие университеты, которые на подготовку одного инженера тратят 1500 манатов.

Об этом, выступая на Форуме развития образования, сказал министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев, передает АПА.

«Подход наших университетов заключается в том, что «дай то, на что хватает сил, и мы обучим тебя профессии». Главный вопрос заключается в том, что во сколько обходится обучение одного врача. Если мы смотрим это как на бизнес ради диплома, то это называется иначе. Это необходимо обсуждать открыто. Мы или должны улыбаться друг другу, и не поднимать болезненных вопросов, или обсуждать их. Выделять мало ресурсов вузу и требовать инновации мирового уровня, невозможно. В последние годы число получающих высшее образование возросло втрое. Чем тратить 1500 манатов на подготовку каждого инженера, лучше их не готовить».