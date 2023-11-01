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Азербайджанца в Португалии приняли за террориста из-за гранатового сока (видео)

Азербайджанца в Португалии приняли за террориста из-за гранатового сока (видео)

Официант одного из ресторанов Лиссабона вызвал полицию, заявив, что посетитель угрожает гранатой – к такому выводу работника общепита привела записка, написанная клиентом, который абсолютно не говорил по-португальски, пишут СМИ.

Гражданин Азербайджана, решивший освежиться гранатовым соком, воспользовался онлайн-переводчиком, однако не учел того факта, что ягода гранат и слово «граната» в португальском языке не имеют такой схожести, как в русском.

В результате в записке, которую азербайджанец показал официанту, фигурировала именно «граната» (granada). Именно это слово и вызвало бурную реакцию работника ресторана, который решил, что иностранец угрожает устроить теракт.

После того, как незадачливого посетителя отвезли в полицейский участок и допросили с помощью переводчика, инцидент сочли исчерпанным. Правда на всякий случай полиция обыскала и гостиничный номер азербайджанца.

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