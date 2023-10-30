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Нетаньяху отверг прекращение огня в Газе (видео)

Нетаньяху отверг прекращение огня в Газе (видео)

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль не согласится на прекращение огня с палестинским движением ХАМАС.

«Так же, как США не согласились на прекращение огня после бомбардировки Пёрл Харбора или 11 сентября, Израиль не согласится приостановить военные действия против ХАМАС», — цитирует его РИА Новости.

По словам израильского премьера, призывы к прекращению огня с ХАМАС можно приравнять к уступкам терроризму и варварству.

Нетаньяху добавил, что этого не будет.

Основные тезисы из обращения Нетаньяху:

Израиль не согласится на прекращение огня в Газе;
Среди заложников ХАМАС в Газе находятся 33 ребенка;
Цель сейчас – война с ХАМАС (отвечая на вопрос о возможности своей отставки);
Израиль стремится оградить мирных жителей Газы от ущерба, но уйти в безопасный район им не дает ХАМАС;
Библия говорит, что есть время для мира и время для войны. Это время для войны;
Умрите или сдавайтесь в плен (обращение к палестинскому сопротивлению);
Даже в самых справедливых войнах есть непреднамеренные жертвы среди гражданского населения;
Израиль хотел бы поддерживать нормальные отношения с Россией, но обеспокоен связями РФ и Ирана, пристально следит за их развитием.

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