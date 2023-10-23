Процедура импорта БПЛА в Азербайджан может быть упрощена

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Беспилотные летательные аппараты – это такая технология, которая даже в очень малых масштабах может представлять большую опасность. Существуют беспилотники длиной в несколько сантиметров, которые во многих случаях способны представлять серьезную угрозу частной жизни, а иногда и национальным интересам. Полет вместе нескольких небольших беспилотников может привести к крушению любого самолета.

Об этом заявил председатель комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса (парламент) Таир Миркишили во время обсуждения законопроекта «Об авиации» на заседании комитета.

Он отметил, что разрешительная система беспилотных летательных аппаратов должна быть значительно упрощена.

«В настоящее время, когда вы импортируете беспилотник, вам необходимо получить разрешение в 5 государственных органах. А это во многих случаях приводит к тому, что процедура достаточно затягивается. Мы не можем избежать технологий. Его изучение, использование, распространение важны для нашего будущего», цитирует депутата Trend.